“Cepeda es un hombre complicado”, dice WestCol en entrevista con Abelardo de la Espriella y revela un dato

En la entrevista de Westcol con Abelardo de la Espriella, la política y la campaña presidencial fueron el plato principal. El streamer fue claro en decir que estaba transmitiendo una entrevista solo con Abelardo de la Espriella porque el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, no había querido medírsele a su espacio, quizás el más codiciado hoy en términos de audiencia.

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“A mí la gente no [me] puede decir nada”, comenzó Westcol al referirse a las críticas por solo tener a uno de los dos candidatos más opcionados. “Cepeda es un hombre complicado”, agregó.

“Complicadísimo”, le respondió De la Espriella. “No te va a salir nunca porque no tendría los papelitos. Él tiene que leer hasta el nombre”, dijo De la Espriella.

De la Espriella dijo que el peligro con Cepeda “es que él quiere destruir la democracia. En cuatro años, conmigo hay elecciones”, aseguró.