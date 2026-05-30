Enrique Peñalosa anuncia que votaría por Abelardo de la Espriella si hay segunda vuelta frente a Iván Cepeda

Este domingo 31 de mayo, los colombianos acudirán a las urnas en el país para elegir al nuevo presidente de la República o a los dos candidatos que disputarán una segunda vuelta en caso de no haber un ganador absoluto.

¿Enrique Peñalosa aspirará de nuevo a la Alcaldía de Bogotá? Esto respondió sin tapujos

Los sondeos de opinión, las encuestas y el ambiente electoral que se vive en el país apuntan a que no habrá un vencedor este domingo y que, por el contrario, todo se tendrá que definir el 21 de junio en una segunda jornada.

El escenario que se dibuja para esta eventual segunda vuelta enfrentaría a los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, puesto que la aspirante del Centro Democrático, Paloma Valencia, ha perdido fuerza.

Enrique Peñalosa, quien participó en la Gran Consulta por Colombia con Valencia y hoy apoya su candidatura para la primera vuelta, fue claro en por quién votaría en una segunda vuelta de no pasar su candidata.

Al ser interrogado sobre si apoyaría a Abelardo de la Espriella en ese escenario, la respuesta fue contundente: “Sí”, al explicar que “solo 30 de cada 100 colombianos son de derecha, pero para ganarle a Cepeda se necesita 51 de cada 100″.

Y explicó: “Aquí de lo que se trata no es de ver quién compite entre Paloma y Abelardo, es quién puede ganarle a Cepeda. Entonces, pues yo sí votaría por Abelardo”.