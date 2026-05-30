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Enrique Peñalosa anuncia que votaría por Abelardo de la Espriella si hay segunda vuelta frente a Iván Cepeda

El exalcalde de Bogotá manifestó que se debe asegurar quién le pueda ganar al candidato del Pacto Histórico.

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Redacción Semana
30 de mayo de 2026 a las 3:00 p. m.
El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa mostró su respaldo al candidato Abelardo de la Espriella para una eventual segunda vuelta.
El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa mostró su respaldo al candidato Abelardo de la Espriella para una eventual segunda vuelta. Foto: Semana

Este domingo 31 de mayo, los colombianos acudirán a las urnas en el país para elegir al nuevo presidente de la República o a los dos candidatos que disputarán una segunda vuelta en caso de no haber un ganador absoluto.

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Los sondeos de opinión, las encuestas y el ambiente electoral que se vive en el país apuntan a que no habrá un vencedor este domingo y que, por el contrario, todo se tendrá que definir el 21 de junio en una segunda jornada.

El escenario que se dibuja para esta eventual segunda vuelta enfrentaría a los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, puesto que la aspirante del Centro Democrático, Paloma Valencia, ha perdido fuerza.

Enrique Peñalosa, quien participó en la Gran Consulta por Colombia con Valencia y hoy apoya su candidatura para la primera vuelta, fue claro en por quién votaría en una segunda vuelta de no pasar su candidata.

Al ser interrogado sobre si apoyaría a Abelardo de la Espriella en ese escenario, la respuesta fue contundente: “Sí”, al explicar que “solo 30 de cada 100 colombianos son de derecha, pero para ganarle a Cepeda se necesita 51 de cada 100″.

Y explicó: “Aquí de lo que se trata no es de ver quién compite entre Paloma y Abelardo, es quién puede ganarle a Cepeda. Entonces, pues yo sí votaría por Abelardo”.