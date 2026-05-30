Miguel Polo Polo le dijo a Petro que “lleva casi 4 años en el poder hablando mier…” y el presidente le contestó sin tapujos

En las últimas horas, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella habló con Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y logró que ese país eliminara los aranceles que le impuso a Colombia.

Sin embargo, desde el Gobierno Petro aseguraron a través de la Cancillería de Colombia que, supuestamente, “la decisión de Ecuador de eliminar los aranceles al comercio bilateral desde el 1 de junio de 2026 responde al cumplimiento de las resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), que ordenaron la eliminación de esos gravámenes y otras restricciones comerciales”.

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En medio de esa noticia que favorece a los colombianos, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo, a quien el pasado 8 de marzo no le alcanzaron los votos para repetir curul por la circunscripción especial de comunidades afrodescendientes, se fue de frente contra el presidente Gustavo Petro.

“Impresionante: Petro lleva casi 4 años en el poder hablando mierda, y Abelardo, que apenas es candidato presidencial, ya logró que Ecuador reversara el aumento de los aranceles a los productos colombianos (que, entre otras cosas, fue consecuencia de las torpezas de Petro). Si eso hace como candidato, ¿se imaginan lo que haría como presidente? Esto se demuestra con acciones, no con habladurías”, dijo Polo Polo a través de un mensaje que compartió en X, en horas de la noche de este viernes 29 de mayo.

Tras dicho mensaje, el presidente Petro no guardó silencio y le respondió al congresista en la misma red social.

“Ay, amigo Polo Polo, ¿resucitó? Uribe fue a Ecuador y habló con Noboa y elevaron estúpidamente los aranceles a Colombia, y ahora que metieron las patas con la economía del Ecuador y el sur de Colombia, el Pacto Andino les ordenó quitar los aranceles. Para tapar la vergüenza de la estupidez, mandan otro uribista para arreglar el daño que ustedes mismos hicieron: uribistas y extrema derecha ecuatoriana”, le dijo el jefe de Estado a Polo Polo.