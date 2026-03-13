María Fernanda Cabal habló así de la ‘quemada’ de Polo Polo, su pupilo que la defraudó

El pasado domingo 8 de marzo, al actual representante a la Cámara Miguel Polo Polo no le alcanzaron los votos para repetir curul por la circunscripción especial de comunidades afrodescendientes.

En su lugar estará Óscar Benavides, quien llegará a ocupar esa curul para el periodo 2026-2029.

Precisamente, Polo Polo, luego de su ‘quemada’ en las urnas, apareció este viernes 13 de marzo a través de un video que compartió en su cuenta en X.

Polo Polo se ‘quemó’ en las urnas y el hijo de María Fernanda Cabal le salió a ‘cobrar’: le recordó video

“Dios les bendiga. Quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón a cada una de las personas que el 8 de marzo salieron a pedir el tarjetón de la Cámara Afro y marcar donde decía Polo Polo. Fueron casi 50 mil personas las que respaldaron y creyeron en este proyecto político, a quienes les digo: esto no ha terminado, esto apenas empieza. Esto fue una batalla, pero vamos a ganar la guerra”, dijo Polo Polo en parte de un video en X.

Quien también habló sobre la ‘quemada’ de Polo Polo fue la senadora María Fernanda Cabal, quien en diciembre del año pasado dijo haberse sentido defraudada por su pupilo, luego de que este anunciara su respaldo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella y no se vinculara a la aspiración que en ese entonces ella también tenía para llegar a la Presidencia de la República.

En El Debate de SEMANA, Cabal dijo este viernes 13 de marzo: “Creo que de alguna manera ese nuevo mundo que encontró él, donde encontró mucho cariño, terminó desviándolo de un mundo responsable que es el que ha debido asumir. Si había sido elegido por comunidades negras, pelee por los negros que tienen muchísimo para pelear. Si había sido elegido por clases, por decirlo así, privilegiadas, estratos altos… la gente quiere al que hace las cosas bien”.

Miguel Polo Polo y María Fernanda Cabal. Foto: Colprensa.

Y agregó la congresista: “Siento que se confundió, de pronto se dejó embelesar por mieles de poder. Pero sí, yo confieso lo que sentí. Sentí… no quería referirme a eso porque me da mucha pereza. Me dio tanta rabia que salió en un montón de podcast como provocador, diciendo que había sido Paloma Valencia la que le había mandado los abogados y recursos. Eso no es cierto, la que le puso todos los abogados adentro y afuera, y tengo todos los testigos, y la que le consiguió recursos fui yo”.

Vale recordar que en diciembre del año pasado, la senadora Cabal dijo que Polo Polo le “puso los cachos” y hasta aprovechó para recordarle que su curul en la Cámara de Representantes había sido gracias a ella.

“Puedo decirle con toda franqueza que, mientras yo asumo el escenario de no ser la candidata del Centro Democrático y lo llevo y sobrellevo con exigencias, un partido que tiene que ser serio y sobre todo en una coyuntura tan peligrosa, me dolió más la deslealtad de Polo; se fue, le resultó más atractiva la campaña de Abelardo, cuando su curul, la de Polo Polo, me la debe a mí”, señaló Cabal.

En dicha entrevista el año pasado, la congresista también manifestó que la deslealtad de Polo Polo la había “conmovido”, dado que ella movió un gran equipo para pelear cada voto de modo que él pudiera llegar al Congreso.

“Él prefirió irse, pero es su decisión. Pero yo tengo una frase: la lealtad es la virtud más escasa en la política”, agregó Cabal en ese entonces.