Polo Polo se ‘quemó’ en las urnas y el hijo de María Fernanda Cabal le salió a ‘cobrar’: Le recordó video

Miguel Polo Polo, actual representante a la Cámara de Representantes buscaba repetir su mandato por la circunscripción especial de comunidades afrodescendientes pero terminó ‘quemado’ en las elecciones legislativas que se llevaron a cabo este domingo, 8 de marzo.

Por lo tanto, será Óscar Benavides el nuevo representante que llegará al Congreso, luego de quitarle la curul afro a Polo Polo, quien había llegado a la Cámara en 2022.

María Fernanda Cabal y Miguel Polo Polo. Foto: Instagram: Miguel Polo Polo

Antes de la llegada de Polo Polo al Congreso, siempre se vio muy cercano a la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal. Sin embargo, cuando la congresista anunció que iba a aspirar a la Presidencia de la República, no se notó el apoyo de él hacia ella.

Miguel Polo Polo responde al señalamiento de deslealtad de María Fernanda Cabal por irse con Abelardo de la Espriella

Por el contrario, Polo Polo terminó apoyando la actual candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, algo que no cayó bien en Cabal, quien dijo en una entrevista en SEMANA que hubo “deslealtad” de quien consideraba su amigo.

Ahora, tras el fracaso de Polo Polo en las urnas, Juan José Lafaurie, hijo de María Fernanda Cabal, le salió a ‘cobrar’ a través de redes sociales.

El hijo de la congresista Cabal compartió en X el mensaje “Buenos días para todos”, junto a la entrevista de su mamá en SEMANA en la que dijo que le había dolido la “deslealtad de Polo”.

En la entrevista de SEMANA, en diciembre del año pasado, la senadora Cabal dijo que Polo Polo le “puso los cachos” y hasta aprovechó para recordarle que su curul en la Cámara de Representantes había sido gracias a ella.

“Puedo decirle con toda franqueza que, mientras yo asumo el escenario de no ser la candidata del Centro Democrático y lo llevo y sobrellevo con exigencias, un partido que tiene que ser serio y sobre todo en una coyuntura tan peligrosa, me dolió más la deslealtad de Polo; se fue, le resultó más atractiva la campaña de Abelardo, cuando su curul, la de Polo Polo, me la debe a mí”, señaló Cabal.

En dicha entrevista, la congresista también manifestó que la deslealtad de Polo Polo la “conmovió”, dado que ella movió un gran equipo para pelear cada voto de modo que él pudiera llegar al Congreso.

“Él prefirió irse, pero es su decisión. Pero yo tengo una frase: la lealtad es la virtud más escasa en la política”, agregó Cabal en ese entonces.

Tras esa entrevista, Polo Polo también habló en SEMANA y dijo enfáticamente: “Yo solo tengo gratitud y aprecio por María Fernanda Cabal (…) la gratitud no puede ser eterna y no se puede volver esclavitud“.

Y agregó: “Las amistades son de beneficio bilateral. Yo siempre lo he reconocido. El celular que me regaló en su momento, las ayudas que me dio, yo siempre lo he reconocido, pero eso ella lo hizo en el marco de una amistad y yo, en el marco de esa misma amistad, también hice muchas cosas”, señaló Polo.