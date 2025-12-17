Política

María Fernanda Cabal y Miguel Polo Polo, una relación de amistad que está minada: historias no contadas y duelos. SEMANA revela los secretos

No se saludan y ni se miran en los pasillos del Congreso cuando se encuentran. La amistad entre la senadora y el parlamentario voló en mil pedazos.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
17 de diciembre de 2025, 4:14 p. m.
Maria Fernanda Cabal y Miguel Polo Polo.
Maria Fernanda Cabal y Miguel Polo Polo. Foto: Guillermo Torres Reina - Juan Carlos Sierra / Semana

La polémica fotografía del congresista Miguel Polo Polo aplicando bronceador en los hombros de la exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal, en vacaciones, a orillas del mar y en un hotel privado donde estuvo la familia de la política del Centro Democrático en 2022, quedó atrás. Hoy Polo Polo y Cabal no se saludan. Ni siquiera se miran cuando se cruzan en los pasillos del Congreso.

La relación estalló en mil pedazos cuando Polo Polo, sin dudarlo, se unió a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella y dejó abandonada a Cabal, quien pretendía ser la candidata única del uribismo. En el equipo de la hoy senadora se habló de “traición”, “duelo”, “dolor” y “deslealtad”.

A comienzos de septiembre de 2025, Polo Polo se lanzó a los brazos de De la Espriella. Tres meses después, Cabal no parece superarlo.

Este 16 de diciembre, en diálogo con SEMANA, confesó que le “dolió más la deslealtad de Polo Polo” que la derrota por parte de Paloma Valencia en la elección interna de su partido. Ella, con la franqueza que la caracteriza, contó que él “le puso los cachos”.

Política

Angie Rodríguez, directora del Dapre, denuncia persecución y renuncia a su calidad de superintendente de Salud ‘ad hoc’

Política

Salario mínimo 2026: Armando Benedetti anticipa posible incremento

Política

Gustavo Petro recibió su regalo de Navidad en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara: le cerraron 16 investigaciones

Política

Gustavo Petro dio primera orden por parranda de Carlos Ramón González en Nicaragua: “Deben salir de sus cargos”

Política

“Yo estoy de acuerdo”: Petro dio sorpresivo giro sobre Trump por medida que adoptó y el mensaje generó ola de reacciones

Política

Gustavo Petro destapó quién es, a su juicio, el culpable del golpe que recibió su estrategia económica y lanzó alerta

Política

MinSalud equiparará prima de la UPC del régimen subsidiado con el contributivo y asegura que acató orden de la Corte Constitucional

Confidenciales

Nueva molestia de Carlos Caicedo con Gustavo Petro: “Resulta inadmisible”

Macroeconomía

🔴 Salario mínimo 2026, EN VIVO | Siga en directo la negociación del alza. La CUT responde a Benedetti sobre posible alza del 12%

Política

“Ruines, miserables y canallas”: la fuerte despachada que llamó la atención de Gustavo Petro; así respondió el presidente

María Fernanda Cabal reconoce decepción por decisión de Miguel Polo Polo en la carrera presidencial.
María Fernanda Cabal reconoce decepción por decisión de Miguel Polo Polo en la carrera presidencial. Foto: Montaje El País: Raúl Palacios - El País/ @PalomaValencia

Polo Polo trató de enderezar su relación con Cabal.

La llamó, la buscó, tendió puentes e intentó conversar con ella y explicar lo ocurrido, pero no lo consiguió. Una persona cercana a ambos le narró a este medio que él le envió un mensaje vía WhatsApp y se regó en verso y prosa tratando de alinear la amistad. No lo consiguió.

Al contrario, Cabal, con su temperamento fuerte, le disparó varios misiles y le sostuvo lo que ha dicho en público: que la curul a la Cámara se la debía a ella, que lo había apoyado en sus procesos judiciales, que le ayudó a blindar los votos en los escrutinios cuando casi pierde su escaño en el Congreso, le recordó el préstamo de un apartamento en Chapinero, en Bogotá, entre otras.

YouTube video gOZTqGNXf3U thumbnail

SEMANA buscó a Miguel Polo Polo y solo habló del “cariño”, “aprecio” y “respeto” hacia María Fernanda Cabal; dijo que no se iba a prestar para “chismes” y “comentarios” que lo enfrentarán con ella y le terminarán haciendo un daño a la derecha, como pretende la oposición.

María Fernanda Cabal le dedicó un cariñoso mensaje a Miguel Polo Polo
María Fernanda Cabal le dedicó un cariñoso mensaje a Miguel Polo Polo. Foto: Instagram: Miguel Polo Polo

No obstante, una persona cercana a Polo Polo, quien conoció la amistad y la confianza que existía entre él y Cabal, le narró a SEMANA que la ayuda fue mutua.

Habló de la imagen que tenía la exprecandidata presidencial antes de relacionarse con el congresista: “Alejada”, “clasista”, “racista” y “homofóbica”. Y su cercanía con él —precisó la fuente— le ayudó.

Polo Polo es un muchacho de pueblo, de estrato 2, que le aplica bronceador en un paseo mientras ella luce su traje de baño y que ha dicho públicamente que es bisexual. Al menos, así se lo reconoció a SEMANA el 26 de agosto de 2023. “Eran un equipo”, narró la fuente.

Mientras ella dice públicamente que ayudó a graduar de la universidad a Polo Polo, su equipo más cercano cuenta que, realmente, ella ayudó a pagar la mitad de uno de los semestres.

Miguel Polo Polo no desconoce que Cabal le colaboró con sus procesos jurídicos de pérdida de investidura, pero también habla de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, quien lo defendió gratis.

María Fernanda Cabal señaló que Miguel Polo Polo “prefirió irse” y que esa fue una decisión personal del representante.
María Fernanda Cabal señaló que Miguel Polo Polo “prefirió irse” y que esa fue una decisión personal del representante. Foto: Montaje:Semana

La amistad entre ambos está minada. Y hubo varias razones, según estableció este medio.

Ella —según cuentan en la UTL de Polo Polo— sugirió el nombre de Andrés Felipe Arcos para trabajar con el congresista, pero él se convirtió en un acérrimo enemigo del líder de las negritudes.

Incluso, lo responsabilizan de la ruptura entre Polo Polo y el Consejo Comunitario o movimiento afrodescendiente al que perteneció él.

Polo Polo retiró de su UTL a Arcos un mes después en medio de fuertes tensiones internas y Cabal, al parecer, no tomó partido ni respaldo al parlamentario. Eso le generó molestia.

SEMANA indagó y conoció que Polo Polo habló del tema con Juan José Lafaurie, el hijo del Cabal, con quien también son amigos. La charla fue cordial, pero no volvieron a conversar.

Mas de Política

Angie Rodríguez

Angie Rodríguez, directora del Dapre, denuncia persecución y renuncia a su calidad de superintendente de Salud ‘ad hoc’

Armando Benedetti, ministro del Interior.

Salario mínimo 2026: Armando Benedetti anticipa posible incremento

Gobierno Petro y reforma tributaria

Gustavo Petro recibió su regalo de Navidad en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara: le cerraron 16 investigaciones

Carlos Ramón González Gustavo Petro.

Gustavo Petro dio primera orden por parranda de Carlos Ramón González en Nicaragua: “Deben salir de sus cargos”

Donald Trump Gustavo Petro

“Yo estoy de acuerdo”: Petro dio sorpresivo giro sobre Trump por medida que adoptó y el mensaje generó ola de reacciones

El presidente Petro ya reaccionó a la noticia de que entró a la Lista Clinton de Estados Unidos.

Gustavo Petro destapó quién es, a su juicio, el culpable del golpe que recibió su estrategia económica y lanzó alerta

Maria Fernanda Cabal y Miguel Polo Polo.

María Fernanda Cabal y Miguel Polo Polo, una relación de amistad que está minada: historias no contadas y duelos. SEMANA revela los secretos

Comisión séptima, hundimiento reforma salud

MinSalud equiparará prima de la UPC del régimen subsidiado con el contributivo y asegura que acató orden de la Corte Constitucional

Presidente Gustavo Petro entró en la recta final de su Gobierno.

“Ruines, miserables y canallas”: la fuerte despachada que llamó la atención de Gustavo Petro; así respondió el presidente

Armando Benedetti, Cristina Lombana.

Comisión de Acusación: Benedetti pide la suspensión provisional de la magistrada Cristina Lombana

Noticias Destacadas