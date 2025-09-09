Suscribirse

Miguel Polo Polo anuncia su apoyo a la candidatura de Abelardo de la Espriella

El anuncio se hizo a través de un video grabado en el parque El Golfito, donde fue el atentado contra Miguel Uribe Turbay.

Redacción Semana
9 de septiembre de 2025, 2:23 p. m.
Miguel Polo Polo y Abelardo de la Espriella.
Miguel Polo Polo se sumó a la campaña de Abelardo de la Espriella. | Foto: SEMANA

Una nueva alianza se anunció de cara a las elecciones de 2026. El representante Miguel Polo Polo se sumó a la campaña de Abelardo de la Espriella.

A través de un video, grabado en el parque El Golfito, donde ocurrió el atentado contra del exsenador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que posteriormente acabó con su vida, el congresista justificó su decisión.

“O nos unimos o nos jodimos. Defensores, juntos somos invencibles. Unidos luchamos contra la corrupción del guerrillero usurpador y juntos venceremos a quienes desde aquí intentaron asesinar nuestra democracia”, afirmó Polo Polo.

Agregó: “Abelardo es el tigre que nos une, que nos defiende y el único que puede derrotar a los traidores de la patria. Hoy me uno al ejército de defensores y me pongo firme por Abelardo, firme por Colombia y firme por la patria”, anunció Polo Polo.

De la Espriella agradeció el respaldo y dijo que “la patria clama por la unión de sus defensores”.

