Miguel Polo Polo anuncia su apoyo a la candidatura de Abelardo de la Espriella

Una nueva alianza se anunció de cara a las elecciones de 2026. El representante Miguel Polo Polo se sumó a la campaña de Abelardo de la Espriella.

A través de un video, grabado en el parque El Golfito, donde ocurrió el atentado contra del exsenador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que posteriormente acabó con su vida, el congresista justificó su decisión.

“O nos unimos o nos jodimos. Defensores, juntos somos invencibles. Unidos luchamos contra la corrupción del guerrillero usurpador y juntos venceremos a quienes desde aquí intentaron asesinar nuestra democracia”, afirmó Polo Polo.

Agregó: “Abelardo es el tigre que nos une, que nos defiende y el único que puede derrotar a los traidores de la patria. Hoy me uno al ejército de defensores y me pongo firme por Abelardo, firme por Colombia y firme por la patria”, anunció Polo Polo.