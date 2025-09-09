Política
Miguel Polo Polo anuncia su apoyo a la candidatura de Abelardo de la Espriella
El anuncio se hizo a través de un video grabado en el parque El Golfito, donde fue el atentado contra Miguel Uribe Turbay.
Una nueva alianza se anunció de cara a las elecciones de 2026. El representante Miguel Polo Polo se sumó a la campaña de Abelardo de la Espriella.
A través de un video, grabado en el parque El Golfito, donde ocurrió el atentado contra del exsenador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que posteriormente acabó con su vida, el congresista justificó su decisión.
“O nos unimos o nos jodimos. Defensores, juntos somos invencibles. Unidos luchamos contra la corrupción del guerrillero usurpador y juntos venceremos a quienes desde aquí intentaron asesinar nuestra democracia”, afirmó Polo Polo.
¡Nos Unimos o Nos Jodimos!
¡Firmes por La Patria!
Agregó: “Abelardo es el tigre que nos une, que nos defiende y el único que puede derrotar a los traidores de la patria. Hoy me uno al ejército de defensores y me pongo firme por Abelardo, firme por Colombia y firme por la patria”, anunció Polo Polo.
De la Espriella agradeció el respaldo y dijo que “la patria clama por la unión de sus defensores”.