“Me dolió más la deslealtad de Polo Polo”: María Fernanda Cabal dice que le “puso los cachos” al unirse a De la Espriella

La senadora y exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal habló sobre una decisión política que, según dijo, le dolió más de lo que esperaba.

En conversación con SEMANA, Cabal aseguró que sintió una profunda decepción cuando el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, decidió respaldar la aspiración presidencial del abogado Abelardo de la Espriella, en lugar de mantener su cercanía con ella. Para describirlo, utilizó una expresión coloquial; dijo que “le puso los cachos”.

Cabal explicó que su molestia tiene un trasfondo político y personal. Según relató, ella fue una de las personas que más trabajó para que Polo Polo llegara al Congreso de la República, movilizando equipos propios y externos y participando activamente en la estrategia para conseguir los votos necesarios. Por eso, sostuvo, el giro del representante hacia otra campaña le resultó especialmente doloroso.

“Me dolió más la deslealtad”, insistió, al tiempo que aclaró que no suele reclamar públicamente las ayudas que brinda a otros políticos. En sus declaraciones señaló que el representante “prefirió irse” y que esa fue una decisión personal de Polo Polo.

En tono irónico, aclaró que cuando habló de “cachos” lo hizo “en chiste”, pero de fondo dejó claro que se sintió afectada y el episodio refleja uno de los principales problemas de la política: “La lealtad es la virtud más escasa”, afirmó durante la conversación.

El movimiento de Miguel Polo Polo se hizo público a comienzos de septiembre de este año, cuando anunció que no continuaría impulsando su propio proyecto presidencial y que respaldaría la aspiración de Abelardo de la Espriella.

El congresista recordó su experiencia en las elecciones del 2022, cuando dijo que siempre debía votar por el “mal menor”. En esa línea, explicó que Abelardo de la Espriella representa sus convicciones políticas de manera más completa y que posee el carácter necesario para enfrentar la criminalidad y el narcotráfico.

Cabal, además de hablar sobre el representante, reconoció en SEMANA que asume el escenario de no haber sido escogida como candidata de su partido y que ha sido exigente con la organización.

Durante la misma entrevista también habló sobre el proceso de elección de la candidata presidencial del Centro Democrático, que la enfrentó a Paloma Valencia y Paola Holguín.

Señaló supuestas irregularidades en las encuestas internas, como problemas técnicos que impidieron que varios militantes votaran y posibles errores en la muestra de la primera encuesta realizada por Cadem. Aseguró que solicitó los enlaces de votación, pero que en algunos casos nunca funcionaron.