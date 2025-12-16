Suscribirse

Política

“Me dolió más la deslealtad de Polo Polo”: María Fernanda Cabal dice que le “puso los cachos” al unirse a De la Espriella

Cabal explicó que su molestia tiene un trasfondo político y personal.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

17 de diciembre de 2025, 1:49 a. m.
María Fernanda Cabal señaló que Miguel Polo Polo “prefirió irse” y que esa fue una decisión personal del representante.
María Fernanda Cabal señaló que Miguel Polo Polo “prefirió irse” y que esa fue una decisión personal del representante. | Foto: Montaje:Semana

La senadora y exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal habló sobre una decisión política que, según dijo, le dolió más de lo que esperaba.

En conversación con SEMANA, Cabal aseguró que sintió una profunda decepción cuando el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, decidió respaldar la aspiración presidencial del abogado Abelardo de la Espriella, en lugar de mantener su cercanía con ella. Para describirlo, utilizó una expresión coloquial; dijo que “le puso los cachos”.

Habla María Fernanda Cabal tras perder en la encuesta del Centro Democrático
Contexto: Hijo de María Fernanda Cabal se habría aprovechado de subsidios para pequeños productores: Finagro respondió esto

Cabal explicó que su molestia tiene un trasfondo político y personal. Según relató, ella fue una de las personas que más trabajó para que Polo Polo llegara al Congreso de la República, movilizando equipos propios y externos y participando activamente en la estrategia para conseguir los votos necesarios. Por eso, sostuvo, el giro del representante hacia otra campaña le resultó especialmente doloroso.

“Me dolió más la deslealtad”, insistió, al tiempo que aclaró que no suele reclamar públicamente las ayudas que brinda a otros políticos. En sus declaraciones señaló que el representante “prefirió irse” y que esa fue una decisión personal de Polo Polo.

En tono irónico, aclaró que cuando habló de “cachos” lo hizo “en chiste”, pero de fondo dejó claro que se sintió afectada y el episodio refleja uno de los principales problemas de la política: “La lealtad es la virtud más escasa”, afirmó durante la conversación.

Contexto: María Fernanda Cabal denunció las irregularidades en la elección de la candidata presidencial del Centro Democrático

El movimiento de Miguel Polo Polo se hizo público a comienzos de septiembre de este año, cuando anunció que no continuaría impulsando su propio proyecto presidencial y que respaldaría la aspiración de Abelardo de la Espriella.

El congresista recordó su experiencia en las elecciones del 2022, cuando dijo que siempre debía votar por el “mal menor”. En esa línea, explicó que Abelardo de la Espriella representa sus convicciones políticas de manera más completa y que posee el carácter necesario para enfrentar la criminalidad y el narcotráfico.

Contexto: Reaparece Miguel Uribe Londoño y se une a María Fernanda Cabal en la petición de solicitar al Centro Democrático que revele la encuesta presidencial

Cabal, además de hablar sobre el representante, reconoció en SEMANA que asume el escenario de no haber sido escogida como candidata de su partido y que ha sido exigente con la organización.

Durante la misma entrevista también habló sobre el proceso de elección de la candidata presidencial del Centro Democrático, que la enfrentó a Paloma Valencia y Paola Holguín.

Señaló supuestas irregularidades en las encuestas internas, como problemas técnicos que impidieron que varios militantes votaran y posibles errores en la muestra de la primera encuesta realizada por Cadem. Aseguró que solicitó los enlaces de votación, pero que en algunos casos nunca funcionaron.

A pesar de estas críticas, afirmó que acompañará la campaña de Paloma Valencia y subrayó que su intención es garantizar transparencia en los mecanismos internos del partido, sin fracturarlo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Padre y hermano de Jaime Esteban Moreno hablan de cómo será la primera Navidad sin el universitario y el regalo que dejó comprado

2. ¿Qué es y por qué es tan grave el paro armado que el ELN realiza en varios puntos del país?

3. José Enamorado le dejó mensaje a Néstor Lorenzo tras ser el héroe del Junior campeón: esto dijo

4. Con Junior campeón, así quedan los clubes colombianos en Copa Libertadores y Sudamericana en 2026

5. Caso Matthew Perry: imponen prisión domiciliaria a otro médico que suministró ketamina al actor

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Maria Fernada Cabalpolo poloAbelardo de la Espriella

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.