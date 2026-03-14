“Esto no ha terminado”: reaparece Miguel Polo Polo tras su derrota en las urnas y habla de “ganar la guerra” con Abelardo de la Espriella

El congresista Miguel Polo Polo reapareció ante la opinión pública tras ser derrotado en las urnas en las elecciones parlamentarias del pasado 8 de marzo.

Al joven político no le bastó con su crudo discurso contra el presidente Gustavo Petro y las decisiones de su Gobierno. Tampoco el amplio respaldo del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, que lo llama “pantera”. Fue derrotado por Óscar Benavides, un abogado de Tumaco, Nariño, con amplia influencia en sectores sociales de Nariño, quien asegura que el joven abrió unas heridas en el país que le pasaron factura en las urnas.

“Dios les bendiga, quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón a cada una de las personas que el pasado 8 de marzo salieron a pedir el tarjetón de la Cámara afro y marcaron donde decía Miguel Polo Polo”, dijo.

Recordó que fueron casi 50.000 personas las que lo respaldaron y creyeron en su proyecto político. “A ellos les digo: esto no ha terminado, esto apenas empieza. Esto fue una batalla, pero la guerra apenas comienza. Vamos a ganarla”, afirmó.

¿Por qué Miguel Polo Polo se decantó por de la Espriella? Foto: Semana

Por eso —añadió— “no hay que desconcentrarnos, ahora más que nunca hay que mantenernos unidos para llevar a Abelardo de la Espriella, a nuestro tigre, a la Presidencia de la República. Yo, Miguel Polo Polo, sigo firme con Abelardo, con Colombia y por la patria”.

A Miguel Polo Polo le salió costosa esta campaña al Congreso y no precisamente por temas económicos, porque le costó, entre otras cosas, la amistad con la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, con quien fue cercano desde que pisó el Congreso.

Representante a la Cámara, Miguel Polo Polo. Foto: Samantha Chávez

Cabal se lo echó al hombro, lo respaldó en la recuperación de su curul en esta legislatura y en redes sociales se demostraba lealtad mutua, pero, extrañamente, Polo Polo terminó respaldando la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella y no respaldó a María Fernanda Cabal. Ese hecho generó un golpe de opinión contra Cabal en la derecha, que no entendía cómo no tenía el respaldo de una de las personas más cercanas.

María Fernanda Cabal y Miguel Polo Polo Foto: SEMANA

Cabal habló en su momento con SEMANA y no ocultó su molestia con el joven activista.

Explicó que su molestia tuvo un trasfondo político y personal. Según relató, ella fue una de las personas que más trabajó para que Polo Polo llegara al Congreso de la República, movilizando equipos propios y externos y participando activamente en la estrategia para conseguir los votos necesarios. Por eso, sostuvo, el giro del representante hacia otra campaña le resultó especialmente doloroso.

“Me dolió más la deslealtad”, insistió, al tiempo que aclaró que no suele reclamar públicamente las ayudas que brinda a otros políticos.

En sus declaraciones señaló que el representante “prefirió irse” y que esa fue una decisión personal de Polo Polo.

“La lealtad es la virtud más escasa”, añadió.

Este viernes, Cabal habló de la derrota en las urnas de Miguel Polo. “Siento que se confundió, de pronto se dejó embelesar por las mieles del poder. Pero sí, yo confieso lo que sentí. Sentí… no quería referirme a eso porque me da mucha pereza. Me dio tanta rabia que salió en un montón de podcast como provocador, diciendo que había sido Paloma Valencia la que le había mandado los abogados y recursos. Eso no es cierto, la que le puso todos los abogados adentro y afuera, y tengo todos los testigos, y la que le consiguió recursos fui yo”, opinó.

Cabal y Polo Polo se observan en los pasillos del Congreso y no se saludan.