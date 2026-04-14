Un nuevo apoyo sumará el candidato presidencial Iván Cepeda, junto con Aida Quilcué, del Pacto Histórico. El representante electo Óscar Benavides, líder del Movimiento Libres —la colectividad que logró la curul por las negritudes en la Cámara de Representantes y que le ganó el pulso a Miguel Polo Polo—, anunció que respaldará a Iván Cepeda.

“Vamos a buscar espacios en todas las alcaldías y gobernaciones del país. La comunidad negra y afro, que por décadas fue desplazada de la política nacional, hoy tiene un partido que busca ganar en las urnas espacios para la gente”, afirmó el congresista electo del Movimiento Libres, que logró la personería jurídica en las pasadas elecciones.

El evento para oficializar el respaldo a Cepeda será este miércoles, 15 de abril, en el Hotel Tequendama, en Bogotá.

Desde esa candidatura buscan enviar el mensaje de que siguen sumando apoyos de cara a la primera vuelta presidencial. En las últimas horas, Iván Cepeda habló de la posibilidad de ganar en “primera vuelta”.

El acuerdo político que harán pasa por establecer una hoja de ruta centrada en la justicia racial, la inclusión, el cierre de brechas históricas, así como el “fortalecimiento de territorios colectivos y el impulso a economías propias que generen bienestar para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras”.