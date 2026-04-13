El candidato presidencial Iván Cepeda se refirió a la posibilidad de ganar en la primera vuelta del 31 de mayo. Según dijo, lo que denomina el “establecimiento” estaría analizando que él no podría lograr ese resultado, pues, según las más recientes encuestas, matemáticamente no le daría.

“Llama la atención esa vehemencia para afirmar algo que es imposible. Creo que es evidente que la insistencia, la repetición, casi que frenética, de esa supuesta realidad, de ese axioma, no es otra cosa que la inseguridad, el temor y la desesperación que reina por ver lo que está ocurriendo”, afirmó Cepeda.

El candidato dijo que desde su campaña está recorriendo el país “llenando plazas” de manera “multitudinaria”, a pesar de que, según el aspirante del Pacto Histórico, en algunos sitios intentarían hacer bloqueos o le lanzan amenazas.

“Se intenta buscar que la gente no llegue, pero la gente llega de manera multitudinaria. Por otra parte, mi compañera de fórmula Aída Quilcué está haciendo lo propio, también está recorriendo el país y llenando plazas”, dijo el senador.