Armando Benedetti asegura que empresas de buses que modifiquen sus frecuencias el día de las elecciones “serán cerradas”

En entrevista con El Debate de SEMANA, el ministro Armando Benedetti entregó los detalles de lo que será todo el dispositivo de seguridad y medidas en el país de cara a la segunda vuelta presidencial el domingo 21 de junio.

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El decreto incluye sanciones severas para las empresas de buses que cambien las frecuencias y horarios de las rutas de transporte en el país ese día. “Las empresas que alteren rutas, horarios y frecuencias serán cerradas”, aseguró.

“La más importante que hemos dicho hoy en un decreto ley firmado por el presidente de la República y por el ministro del Interior es que las empresas de transporte público deben prestar el servicio en las frecuencias y en el horario que la tienen 100 % y, si no lo hacen, se les van a cerrar las empresas”, advirtió Benedetti.

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Armando Benedetti reiteró que el Gobierno nacional reconocerá los resultados oficiales que surjan de las elecciones presidenciales. Foto: Montaje El País

De acuerdo con el ministro del Interior, esta medida cobra relevancia porque en las ciudades del Caribe, cuando las personas van a usar el servicio público para ir a votar, “no se puede porque las casas políticas tienen todo alquilado para ir a llevar a la gente a votar a su acomodo”.

Según Benedetti, la disposición busca que la gente pueda tener el derecho de transportarse para sufragar porque, si no, “el voto es de quien lo transporte o del político y no de uno mismo (…) allá la gente tiene eso incrustado culturalmente, que si no los recogen, no salen a votar”.

Elecciones Presidenciales 2026, Puesto de votación Coliseo del Pueblo. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Finalmente, el ministro también aseguró que para las votaciones de la segunda vuelta no habrá prohibición para los parrilleros.

“En las regiones hay mucho mototaxi, que es un vehículo no deseado, pero que existe; usted no puede prohibir eso”, señaló el ministro, quien, además, aseguró que si un alcalde decreta algo contrario a lo dicho por el Ministerio del Interior y la Presidencia, será sancionado disciplinariamente porque la Policía debe acatar el decreto ley.