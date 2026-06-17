Armando Benedetti confirma empalme con De la Espriella si es elegido presidente: “Yo no voy a ser obstáculo ni piedra para él”

En entrevista con El Debate de SEMANA, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que no se interpondrá en ningún proceso de empalme con el eventual gobierno de Abelardo de la Espriella y que, por el contrario, está dispuesto a ayudar con todo lo que “ellos necesiten”.

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“Cuando ellos ganen la voluntad popular, dirán qué se hace. Yo no voy a ser un obstáculo ni piedra para la campaña de Abelardo de la Espriella si mañana él es el presidente. Yo no voy a estar fregando la vida; al contrario, les deseo que les vaya bien y que al país le vaya bien. Yo haré el empalme que ellos necesiten”, aseguró Benedetti.

En ese mismo pronunciamiento, el ministro del Interior aseguró que él no tenía intención de pelear con nadie que fuera el ganador de las elecciones porque es un poder que el pueblo le otorga al ganador.

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Armando Benedetti Abelardo de la Espriella Foto: Suministrado a Semana y Colprensa

“Si es un poder que le da el pueblo para hacer gobierno, ¿yo por qué me voy a estar oponiendo a eso? Un ministro es un delegado del presidente del poder que el pueblo le dio, entonces, ¿por qué voy a estar en plan de estar fregando la vida?”, añadió.

El jefe de la cartera política del Gobierno Petro afirmó que su tarea es ayudar y realizar el empalme necesario. Incluso, aseguró que también está dispuesto a darle consejos el ministro que llegue a esa cartera.

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La jornada ha transcurrido con tranquilidad, pese a un número significativo de denuncias de irregularidades. Foto: PMU Ministerio del Interior

“Yo tengo que ayudar y hacer el empalme aquí y explicarle las cosas y las verdades y, si acepta un consejo, también se lo doy (…) al que venga de ministro, uno tiene que aprender a recibir consejos del que estuvo a donde uno viene”, puntualizó el MinInterior.