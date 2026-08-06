“No esperaba nada y aún así logró decepcionarnos”, dicen en vivo al presidente Petro para despedirlo

Carol Borda, representante a la Cámara de Salvación Nacional, habló con El Debate, de SEMANA.

Lo hizo con motivo del cambio de gobierno en Colombia, que tendrá lugar este 7 de agosto de 2026. Durante la entrevista, la congresista se refirió al Gobierno del presidente, Gustavo Petro, que culmina tras cuatro años.

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“Creo que aquí se cumple esa frase que dicen muchos de ‘no esperaba nada y aún así logró decepcionarnos’. Creo que fue muy lamentable ver cómo en estos últimos meses, especialmente, empezaron a hacer un montón de movimientos de las finanzas públicas, de contratación directa, también de actos ideológicos, no solamente la desobediencia civil, sino ir a saludar dictadores, pero también promover todo el tiempo el cuestionamiento al Gobierno entrante”, aseguró, inicialmente, la congresista.

“Lo que más me tiene decepcionada es la manera en la que están trasladando recursos, la manera en la que están desviando recursos, haciendo contratación directa, desfalcando al Estado hasta el último momento, sin entender —o espero que sea así— lo que le están dejando a los colombianos por delante y al Gobierno entrante: una crisis generalizada fue como inició y finalizó el Gobierno de Gustavo Petro”, agregó la congresista.

“Nuevamente, no esperábamos mucho de él, pero aún así es increíble la capacidad de llevar el ejercicio público a lo inmoral y a lo degradante y a la poca integridad para el ejercicio público como gobernante de esta nación”, cuestionó la congresista, al dar cuenta de las denuncias del Gobierno entrante sobre cómo la administración Petro está firmando contratos a diestra y siniestra antes de culminar este 7 de agosto.

“Y no solamente haciendo una contratación directa, masiva en un corto de tiempo, en una temporada, alrededor de un mes. Tal vez, en las entidades que la Contraloría, por ejemplo, ha podido encontrar esta información, pero el empalme precisamente también ha hecho una cantidad de denuncias al Ministerio de Defensa, muchas otras entidades en las que decimos cuál va a ser el Estado en que vamos a recibir, como colombianos, a partir de mañana”, agregó.

“Eso va a ser muy importante, muy relevante y una preocupación de cara al Plan Nacional de Desarrollo. Miren, yo me estoy adelantando a esta discusión, pero es que no tenemos información, no tenemos datos reales de la crisis que creemos que es mucho más de lo que ya hemos visto, pese a que los colombianos estamos indignados con el descaro de este ejercicio de gobierno; pero creo que aún esto se va a profundizar más. De cara al Plan Nacional de Desarrollo, no sabemos cuál es nuestra línea base. Aún en los sistemas de información totalmente desfinanciados, sin información, no vamos a saber nuestra línea base”, se lamentó la congresista.

“Tenemos algunos datos de 2024 y pues un desfalco generalizado. Y también sumo a mi primera intervención y es que este Gobierno hizo las cosas mal hasta el último momento. No supieron presentar un presupuesto donde, por razones ideológicas, desfinancian sectores que son importantes para la recuperación fiscal del país, sino que tampoco lo sabe presentar, está desfinanciado, no ha logrado el recaudo. Tenemos una crisis generalizada donde definitivamente creo que muchos colombianos estamos sencillamente sorprendidos del nivel de poca integridad con el que se ha manejado el Gobierno”, acentuó.

De la Espriella, de 48 años de edad, se posesionará el viernes en una ceremonia legislativa en la ciudad de Cali, contrario a la costumbre centenaria de hacerlo en Bogotá, el Congreso. El nuevo jefe de Estado llega con la misión manifiesta de cambiar las políticas de izquierda, en todos los frentes y carteras.