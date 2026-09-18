Renson Martínez Prada, gobernador de Arauca, habló sobre millonaria inversión en salud para el departamento

En El Debate de SEMANA, Renson Martínez Prada, gobernador de Arauca, habló sobre una millonaria inversión que se ha ejecutado durante su administración en el sector de la salud.

Gobernador de Arauca, Renson Martínez, le hizo pedido en vivo al presidente Abelardo De La Espriella: “Estamos seguros”

“Desde que llegamos entendimos lo importante que es garantizar una adecuada prestación de los servicios de salud y hoy registramos una inversión que supera los 200 mil millones de pesos en toda la red hospitalaria, que nos ha permitido construcción de infraestructura nueva en hospitales como el hospital del Sarare en Saravena, hospitales como el de la capital Araucana que lo estamos recuperando en infraestructura, también con dotación en equipos de alta tecnología”, dijo Martínez en El Debate.

Así mismo, el gobernador dijo que el plan de inversión en dicho sector ha estado dirigido a hospitales y puestos de salud de varios municipios de Arauca.

“En este Gobierno hemos logrado recuperar y habilitar la prestación de servicios en el área rural. 23 puestos de salud en el sector rural fueron recuperados y hoy se están prestando servicios de salud básicos y esenciales en cada una de de las veredas en donde estos puestos son necesarios y prioritarios”, agregó.

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