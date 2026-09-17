Inyecciones para adelgazar están de moda, pero no son para todos: endocrinólogo advierte los cuidados con los péptidos

Las llamadas inyecciones para adelgazar se han convertido en una alternativa cada vez más comentada para perder peso.

Durante El Debate de SEMANA, Otmaro Belalcázar, experto en obesidad, metabolismo y nutrición y endocrinología, explicó que los llamados péptidos no deben entenderse simplemente como sustancias para bajar algunos kilos, pues algunos de ellos corresponden a medicamentos desarrollados y estudiados para condiciones específicas.

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“Un péptido es un medicamento que tiene indicaciones, contraindicaciones, efectos secundarios y que es prescrito por un médico, porque es un medicamento”, aseguró.

El especialista insistió en que el problema aparece cuando las personas adquieren o se aplican productos por cuenta propia, especialmente aquellos que se promocionan en redes sociales o establecimientos sin explicar claramente qué contienen.

¿Qué cuidados se deben tener con las inyecciones para adelgazar?

Belalcázar señaló que antes de iniciar un tratamiento de este tipo debe existir una valoración médica que permita determinar si el paciente realmente es candidato y si presenta alguna condición que haga inconveniente su utilización.

Entre las contraindicaciones mencionó el embarazo, ciertos antecedentes de pancreatitis y el antecedente personal o familiar de carcinoma medular de tiroides.

También hizo una precisión frente a las enfermedades de la tiroides. Según explicó, tener hipotiroidismo, hipertiroidismo o nódulos tiroideos no equivale automáticamente a tener prohibido el uso de estos medicamentos. La contraindicación a la que hizo referencia está relacionada específicamente con el carcinoma medular de tiroides y determinados antecedentes asociados.

“Como es un tratamiento farmacológico, tiene indicaciones, contraindicaciones y efectos secundarios. Lo que significa que debes tener una relación óptima y adecuada con el profesional de la salud que determine si es viable y factible utilizarlo o no”, afirmó.

Otmaro Belalcázar, experto en obesidad, metabolismo y nutrición y endocrinología. Foto: YouTube Semana

La alerta por la supuesta ‘vacuna contra la obesidad’

Uno de los puntos que más llamó la atención durante la conversación fue la forma en la que algunos establecimientos estarían ofreciendo inyecciones para bajar de peso.

Frente a este escenario, Belalcázar recomendó que las personas conozcan exactamente el medicamento que reciben, su procedencia y la razón médica por la cual fue indicado.

“Si te están citando a aplicar X o Y medicamento en cierta institución, pregunta qué te aplican y por qué lo hacen. Eso no es así”, advirtió.

El endocrinólogo recordó que estos son medicamentos que deben ser formulados por profesionales de la salud y que los pacientes deben recibir información sobre cómo se administran, dónde se aplican y cuál es el producto que están utilizando.

No todo lo que está de moda está aprobado

La precaución también se extiende a nuevas moléculas que han comenzado a circular pese a continuar en investigación. Durante el programa se habló particularmente de la retatrutida, un medicamento experimental que continúa siendo estudiado.

Belalcázar fue enfático frente al riesgo de aplicarse productos vendidos bajo ese nombre sin contar con las garantías correspondientes.

“Lo que te aplicaste no es una molécula original y no sabes lo que te estás aplicando. O sea, estás corriendo riesgos. Estás siendo un ratón”, señaló al plantear el caso hipotético de alguien que hubiese conseguido retatrutida por fuera de un ensayo clínico.

¿Las inyecciones realmente ayudan a bajar de peso?

Belalcázar aseguró que existen medicamentos con evidencia científica que han demostrado resultados en pacientes correctamente seleccionados.

“Si tú tienes unos buenos hábitos de vida saludable, la medicación permite bajar y tus buenos hábitos mantienen”, explicó.

En ese sentido, destacó la importancia de mantenerse físicamente activo, caminar y realizar ejercicios de fuerza y siempre estar asesorándose de un especialista. De acuerdo con el especialista, preservar y fortalecer la masa muscular también resulta fundamental durante un proceso de pérdida de peso para el cuidado de las articulaciones.

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“Los medicamentos no son soluciones. Son ayudas que optimizan la respuesta para que tú tengas buenos hábitos de vida”, agregó

Un tratamiento que no debería comenzar por cuenta propia

El mensaje central del endocrinólogo fue que la popularidad de estas inyecciones no debe llevar a considerarlas productos de consumo cotidiano ni fórmulas rápidas para adelgazar.

La obesidad, recordó, es una enfermedad crónica y su tratamiento también requiere seguimiento en el tiempo. Por eso, una persona que quiera utilizar medicamentos para perder peso debería hacerlo dentro de un manejo médico que contemple su estado de salud, antecedentes, alimentación y actividad física.

La recomendación cobra especial importancia ante la aparición de establecimientos o vendedores que ofrecen “péptidos” o supuestas “vacunas contra la obesidad” sin que el paciente conozca con certeza qué sustancia está recibiendo.