¿Alias Iván Mordisco y Calarcá se rendirán? El escenario que ven Alfonso Gómez Méndez y Jaime Arrubla con la ley de sometimiento

“El ministro de Justicia, Iván Cancino, dio puntadas respecto al articulado que tendrá una ley de sometimiento. Es decir, una normativa para someter a la justicia a los grupos criminales y guerrilleros, entre otras facciones ilegales.

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“Acogimiento voluntario al Estado de derecho, sí; negociaciones abiertas e impunidad, no. El ministro Iván Cancino fijó la postura del Gobierno para el periodo 2026-2030 frente a las estructuras armadas ilegales: no habrá excarcelaciones, ni se otorgará reconocimiento político”, informó el Ministerio de Justicia.

“Para este Gobierno, las víctimas son el eje central, pero la ley no se negocia. El ministro Iván Cancino dejó claro en el Congreso que la paz se construye garantizando justicia, reparación y el sometimiento de quienes delinquen. Sin cumplimiento de la ley, no hay seguridad ni paz”, agregó la cartera de Justicia.

Cancino ofreció sus declaraciones en la Comisión Legal de Paz de la Cámara de Representantes y, por cuenta de ello, el país ya se pregunta qué alcance tendría una ley de sometimiento.

En El Debate, de SEMANA, opinaron Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema, y Alfonso Gómez Méndez, exministro de Justicia y exfiscal general de la Nación.

Vea El Debate, de SEMANA:

Durante El Debate, tanto Arrubla como Gómez fueron consultados por la posibilidad de que Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, y Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, ambos criminales de las disidencias de las Farc que han tomado rangos de mando dentro de esa estructura ilegal y cuyas acciones criminales han enlutado a Colombia en múltiples oportunidades, terminen o no sometidos a la ley. De hecho, la pregunta se hizo extensiva al consultar por la suerte de criminales como Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, o Javier, jefe del Clan del Golfo.

“Creo que hay muchas incertidumbres en esto, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué está pasando en Venezuela? Si ellos podrían, algunos de ellos podrían tener algo, realmente los del ELN, si ellos pueden seguir teniendo esa protección en Venezuela. El tal Chiquito Malo no es más que un brazo, brazuelo, de lo que fue el paramilitarismo en Colombia, de manera que pensaría uno que ahí no hay nada que negociar y ellos, claro, están envalentonados en algunos sitios, pero el Estado está dando también muestras de que los puede combatir y que los puede combatir de verdad”, dijo Gómez Méndez.

“En el caso del señor Calarcá, fue vergonzoso lo que pasó en el Gobierno pasado, que fue capturado cuando iba nada menos que en camionetas blindadas de la UNP, entidad que tendrá que darle cuentas al país algún día sobre lo que pasó. Camionetas blindadas protegiendo a este sujeto que, además, tenía armas, que también algún reclutado y dieron la orden que el gobierno le pidió a la fiscal. La fiscal, en cumplimiento de una norma entonces vigente, le levantó la orden de captura y tuvieron que dejar en libertad a ese sujeto, de manera que hay muchos, muchísimos errores; se les dieron muchas alas a estas organizaciones criminales. El balón está en su cancha; tendrán que decidir si se someten o si afrontan las consecuencias de una acción determinada del Estado con miras a acabar con esas organizaciones criminales”, dijo el exfiscal Gómez Méndez.

Arrubla, por su parte, indicó: “En este gobierno no van a tener espacio procesos de paz. Y los otros delincuentes vinculados con esos carteles mexicanos internacionales que dicen que son las disidencias de las Farc, Calarcá, Chiquito Malo y todos estos, y ya el Gobierno los notificó. Si no se someten, va a bombardear y ya hay mucha tecnología. Hay drones, hay de todo. Ya vimos lo que pasó con este señor en La Guajira y murieron él y la bebecita y los guardaespaldas. El Gobierno ya les dio una señal muy clara”.

“Si no se someten, van a estar en la acción del Estado, en la mira del Estado; para ser no cogidos para procesarlos, van a ser abatidos. Entonces, mire que aquí no tienen, yo creo, otra alternativa que someterse o esconderse”, dijo el exmagistrado.

“El gobierno de Ecuador está comprometido con esa misma lucha. Y en Venezuela, pues yo creo que es en este momento más un protectorado de Estados Unidos que una república independiente. Entonces, yo creo que allá no va a haber donde esconderse. Y si se siguen escondiendo allá, cambian el régimen dulzón por uno más fuerte y no se van a poder esconder. Yo creo que si no se someten, les va a ir muy mal en este gobierno”, puntualizó.