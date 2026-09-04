Tras la caída de Bendito Menor, advierten qué están haciendo alias Iván Mordisco y Calarcá

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, confirmó que, en el desarrollo de la Operación Centinela de la Patria, la Policía Nacional y un comando especial de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) dieron de baja a Naín Andrés Pérez Toncel, alias Naín o Bendito Menor, uno de los principales objetivos de alto valor en el país por cuenta de su actuar criminal.

Bendito Menor era requerido por las autoridades debido a su presunta vinculación con actividades de narcotráfico, extorsión e intimidación dirigidas contra las comunidades del Caribe colombiano, de manera particular en el departamento de La Guajira. Desde el inicio de su mandato, el jefe de Estado dispuso priorizar las capacidades operativas y de inteligencia de la Fuerza Pública para dar con el paradero de este cabecilla.

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“Cuando el Estado se decide, los delincuentes siempre pierden. A quienes narcotrafican, extorsionan y someten a nuestra gente les vamos a caer con la mano de hierro del Estado y con las leyes de la República”, afirmó el presidente.

El Gobierno nacional reiteró la invitación a quienes integran estructuras al margen de la ley para que se acojan a los mecanismos legalmente establecidos para su sometimiento a la justicia. Asimismo, reafirmó que se mantendrán las acciones legítimas contra quienes atenten contra la seguridad ciudadana.

De La Espriella extendió un reconocimiento a la labor adelantada por la Policía Nacional y ratificó el respaldo institucional a los hombres y mujeres que integran la Fuerza Pública en su misión de velar por la vida, la honra y los bienes de los colombianos.

Justamente, en El Debate de SEMANA, se consultó qué están haciendo Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, y Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, ambos criminales de las disidencias de las Farc que han tomado rangos de mando dentro de esa estructura ilegal y cuyas acciones criminales han enlutado a Colombia en múltiples oportunidades. Ambos son prófugos de la justicia.

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El senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, uno de los más cercanos al jefe de Estado, fue consultado respecto a qué pueden estar haciendo alias Calarcá y alias Iván Mordisco tras la caída de alias Bendito Menor.

Según el congresista, los delincuentes no duermen en un mismo sitio más de dos noches. “No pueden volver a dormir dos noches en el mismo lugar. El compromiso del señor presidente es que la Fuerza Pública opere mañana, tarde y noche con todos los recursos disponibles, a pesar de las limitaciones que el gobierno de Gustavo Petro le impuso, operacionalmente, a nuestra Fuerza Pública. Ya vemos que las capacidades remanentes siguen siendo importantes y determinantes”.

Agregó: “Van a intentar buscar refugio y protección, particularmente en Venezuela, en Brasil y en Ecuador. Tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano por cerrar la frontera, por darle credibilidad a la frontera e impedir que estos cabecillas sigan ejerciendo su actividad criminal y manejando sus emporios criminales desde el exterior. Es una necesidad y es un llamado, obviamente, a los grupos de inteligencia, a las autoridades migratorias y a las fuerzas que ocupan las fronteras para que podamos impedir la huida de estas figuras”.

De acuerdo con el senador, la ofensiva militar también se traducirá en el desmantelamiento de estas estructuras ilegales. “Obviamente, el descabezamiento de las estructuras es solo una parte de esta ofensiva para recuperar la seguridad y la tranquilidad de los colombianos. El Tigre cumple y los criminales también lo saben, y sí creo que en la medida en que se mantenga la presión, empiezan a desbaratarse las estructuras, empiezan los reclutas de las Farc y de los grupos mafiosos a desistir de su empeño criminal”, sentenció.