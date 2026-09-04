Hacen fuerte revelación que salpica a Petro tras haber sido dado de baja alias Bendito Menor: “Quiero decirles algo”

En medio de un operativo de la Fuerza Pública en horas de la madrugada de este viernes, 4 de septiembre, fue dado de baja en Riohacha, La Guajira, el criminal Nain Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, cabecilla del Grupo Armado Organizado Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.

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Junto a este peligroso individuo, fueron dados de baja otros tres criminales, entre estos Rosa Angélica Tarazona, alias la Bebecita, pareja sentimental de alias Bendito Menor.

Tras ese importante operativo, Germán Rodríguez, senador del partido Salvación Nacional, hizo una delicada denuncia en El Debate de SEMANA que salpicó al expresidente Gustavo Petro.

“Quiero decirles algo: desde Gustavo Petro se tenían estas informaciones de inteligencia. Quiere decir que Gustavo Petro no quiso hacer ninguna de esas operaciones, quiere decir que Gustavo Petro se apadrinó con ellos. Esto solamente es intención política”, dijo en vivo Rodríguez.

El congresista aseguró en El Debate estar feliz con los recientes resultados operacionales de la Fuerza Pública contra los criminales en diferentes regiones del país.

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“Nosotros estamos aquí felices con los resultados operacionales. Yo hablo con los militares y me están diciendo: ‘volvimos a dar resultados operacionales porque nos tenían con las manos atadas’”, contó el senador.

El congresista manifestó que la muerte de alias Bendito Menor envía un mensaje claro a los criminales que no se quieren someter a la justicia, como lo ha advertido el presidente.

“Este es un mensaje disuasivo, o sea, no solo verlo con el Bendito Menor. Porque aquí lo digo: la próxima que va a caer es alias Silvana. Las operaciones que se están haciendo en el sur y en el Pacífico colombiano tienen un solo mensaje y es que con los terroristas no se negocia. La Patria Milagro viene ya y vamos a recuperar el país. Todos los demás terroristas, como Calarcá, Iván Mordisco, están asustados, porque saben que en cualquier momento les llega una sorpresita desde el cielo”, agregó.

No obstante, Rodríguez dijo en El Debate de SEMANA que no se atrevía a revelar qué criminales seguirán en la ‘lista’ de los que serán dados de baja por la Fuerza Pública, con el objetivo de no entorpecer futuras operaciones.

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“No puedo decir nombres desde luego, porque todo eso es confidencial, pero vienen cabecillas grandes. Cabecillas del ELN, cabecillas de todo lado. Eso es lo que viene”, afirmó.

En tal sentido, insistió en que la muerte de alias Bendito Menor demuestra que solo se necesitaba el actuar del Gobierno, en este caso, el del presidente De La Espriella.

Alias Bendito Menor y la Bebecita fueron abatidos en una operación de la Fuerza Pública. Foto: Suministrada a Semana

“La demostración es clara. Solamente se necesitaba intención política, no se necesita nada más. Y a propósito, me da mucha alegría que están llegando nuevamente los bombardeos apoyados por el DIH. Nosotros no estamos bombardeando por bombardear. Y a todos los que están llorando por los bombardeos: ¿por qué estarán llorando?, ¿no será más bien que son amigos de las Farc, el ELN o tienen algunas intenciones? Lloren cuando estas guerrillas, estos grupos terroristas, se están tomando los pueblos, porque están reclutando. Lloren por eso, pero no lloren por los bombardeos que se están incrementando", concluyó Rodríguez en El Debate de SEMANA.