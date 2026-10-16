Alcalde Alejandro Eder reveló cuánto costará y tardará la reconstrucción de Cali tras el terremoto

A dos meses del sismo que sacudió a la capital del Valle del Cauca el pasado lunes 10 de agosto, el alcalde Alejandro Eder presentó la hoja de ruta con la que su administración pretende transformar la emergencia en una oportunidad de desarrollo urbano.

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Durante su intervención en El Debate de SEMANA, el mandatario presentó un diagnóstico sobre la magnitud de los daños, señalando que, aunque se presentaron afectaciones dispersas por todo el perímetro urbano, el 90 % del impacto estructural se focalizó en las comunas 2, 17 y 19.

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Para hacer frente a las secuelas del sismo, Eder presentó una proyección temporal y financiera para la reconstrucción de la capital vallecaucana. “Nosotros estimamos que la reconstrucción de Cali (…) para que sea una ciudad más resiliente tardará cuatro años y tendrá un costo aproximado de 10 billones de pesos entre recursos públicos y privados”, enfatizó el jefe del Gobierno distrital, subrayando la resiliencia y empuje de la ciudadanía para superar este trance histórico a través de la articulación con el sector empresarial.

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El alcalde detalló que durante los 15 meses restantes de su mandato dejará definido y encaminado el plan maestro de obras. La prioridad institucional estará enfocada en la reconstrucción de viviendas y en la rehabilitación de infraestructura crítica, como colegios y la red pública hospitalaria.

Sobre este último punto, confirmó un parte de tranquilidad al confirmar que los cuatro hospitales actualmente en fase de construcción no sufrieron daños, lo que permitirá potenciar la capacidad de atención médica en el corto plazo.

Frente al panorama de mediano plazo, Eder recordó la importancia de blindar las inversiones ante la cercanía del año electoral, cuyo calendario inicia formalmente este 31 de octubre. “En un año exactamente hay elecciones; es muy importante que elijamos bien porque la reconstrucción continuará y es importante que se mantenga la línea para estar seguros de que Cali se levante más fuerte”, advirtió el mandatario.

Finalmente, Alejandro Eder confirmó que la Feria de Cali 2026 se realizará en diciembre, por lo que la agenda cultural se mantendrá.