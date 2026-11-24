El Consejo Gremial Nacional, con el respaldo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e iNNpulsa Colombia, lanzó Manos a la Empresa, una iniciativa que busca evitar despidos en los negocios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto mediante aportes privados destinados al pago de nóminas.

Según el censo realizado por las cámaras de comercio, el sismo afectó a 45.109 empresas y comerciantes en 137 municipios de seis departamentos, lo que plantea dificultades para recuperar la actividad económica y conservar los puestos de trabajo.

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El primer aporte será realizado por la constructora Amarilo, que financiará durante nueve meses los salarios de diez trabajadores. Entre los beneficiarios están tres empleados de la Peluquería Gentleman, en Tuluá, cuyo establecimiento quedó destruido por el terremoto.

La plataforma permitirá que empresas y particulares financien el empleo de trabajadores afectados durante tres, seis o nueve meses, mediante aportes fijos por persona. También podrán realizar contribuciones a una bolsa común que se distribuirá entre los negocios beneficiarios.

Durante el lanzamiento de Manos a la Empresa, la constructora Amarilo anunció el primer aporte de esta iniciativa, con el que financiará nueve meses de nómina para diez trabajadores de negocios afectados por el terremoto. Foto: El Heraldo

Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidenta del Consejo Gremial Nacional, explicó que el propósito es evitar que los empresarios deban despedir trabajadores por dificultades para cubrir sus obligaciones laborales.

La iniciativa cuenta con la Fundación Solidaridad por Colombia como aliada y fue presentada en Barranquilla, con la participación de representantes del Gobierno y del sector empresarial.

Los establecimientos afectados podrán postularse para recibir apoyo a través de la plataforma www.manosalaempresa.org, donde también se registrarán los aportes de los donantes.