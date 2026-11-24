Creditop, plataforma tecnológica que conecta comercios con entidades financieras para ofrecer alternativas de financiación en puntos de venta, anunció un acuerdo con 11 entidades que representan una capacidad de originación de crédito superior a los USD 100 millones.

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A la red se sumaron Bancolombia Compra Ahora y Paga Después, Bancolombia Consumo, Nequi, Finandina, Credifamilia, Crédito365, RapiCredit, Welli, MeddiPay, Prami, Gases del Caribe y KOA. Con esta integración, los consumidores podrán acceder a diferentes opciones de financiación al momento de comprar, incluso sin tener una relación previa con las entidades.

La expansión se produce en un contexto en el que todavía existen brechas de acceso al crédito formal. Según el Reporte de Inclusión Financiera 2025, de Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera, el 51,6 % de los adultos en Colombia tenía acceso a por lo menos un producto de crédito o financiación formal. Las tarjetas de crédito registraron una penetración del 23,9 %.

De acuerdo con Creditop, la plataforma ha procesado más de 500.000 transacciones. Además, señalan que los comercios vinculados han registrado incrementos de hasta un 26 % en sus ventas y de hasta tres veces en sus desembolsos frente al año anterior.

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Entre los establecimientos que utilizan esta infraestructura están Alkosto, K-tronix, Sonría, Corona y Refurbi.

Como parte de su siguiente etapa de crecimiento, Creditop espera incorporar más de 5.000 nuevos comercios en sectores como tecnología, electrodomésticos, salud oral y artículos para el hogar.