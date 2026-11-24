Drim Duit anunció el lanzamiento de Molinos 7, un nuevo parque industrial ubicado sobre la vía Cali - Palmira. Este nuevo proyecto tiene como objetivo atraer empresas nacionales e internacionales, dinamizar la generación de empleo y aportar al crecimiento empresarial de la región.

En este contexto, el Valle del Cauca enfrenta el reto de impulsar su recuperación económica, pues, según estimaciones del Comité Intergremial y Empresarial del Valle (CIEV), el terremoto del 10 de agosto ocasionó pérdidas por $19,5 billones y afectaciones a más de 16.000 empresas de 42 municipios.

El proyecto contempla una inversión de entre $350.000 y $500.000 millones. Su primera etapa tendrá un área de 623.243 metros cuadrados y, con las fases posteriores, superará los 1,8 millones de metros cuadrados.

Uno de sus principales atributos es su ubicación en el corredor Cali-Palmira, cerca del aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón y con conexiones hacia Cali y el puerto de Buenaventura. La iniciativa contempla lotes de diferentes dimensiones para la instalación de plantas de producción, centros de distribución y operaciones logísticas.

El plan del Valle del Cauca para recuperar los destinos turísticos afectados por el terremoto

La compañía también destacó la experiencia de Guajira 7, su anterior parque industrial, que cuenta con 560.000 metros cuadrados desarrollados y comercializados en su totalidad. Allí operan más de 20 empresas nacionales e internacionales, que han movilizado cerca de US$300 millones en inversión.

“Con Molinos 7 queremos aportar al crecimiento del Valle del Cauca mediante infraestructura que responda a las necesidades reales de las empresas. Creemos en el potencial de esta región y en su capacidad para atraer inversión, generar empleo y consolidarse como uno de los principales polos industriales y logísticos del país. Este proyecto es nuestra apuesta por construir las condiciones que permitan a las compañías crecer y desarrollar sus operaciones a largo plazo”, señaló Erika Jaramillo, gerente comercial de Drim Duit.