El plan del Valle del Cauca para recuperar los destinos turísticos afectados por el terremoto

El turismo se convirtió en una de las principales apuestas del Valle del Cauca para reactivar la economía de los municipios afectados por el sismo registrado el pasado 10 de agosto, que dejó 1.871 establecimientos turísticos perjudicados, 1.167 de ellos con daños graves o críticos, y pérdidas económicas superiores a los $18.145 millones.

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Ante este panorama, la Gobernación, liderada por Dilian Francisca Toro, puso en marcha un plan de recuperación que busca generar empleo, respaldar a los empresarios y atraer visitantes. La estrategia, ejecutada por la Secretaría de Turismo, contempla tres frentes: reactivar los destinos afectados, fortalecer la competitividad regional y aprovechar el turismo deportivo para dinamizar la economía.

En el primer aspecto, una de las iniciativas son las Caravanas Solidarias, jornadas que buscan movilizar viajeros y beneficiar a los negocios locales. La estrategia ya pasó por Sevilla y Buenaventura, y próximamente llegará a Calima-El Darién. Según el balance departamental, ha generado un movimiento económico superior a los $200 millones para la cadena de valor turística.

Roldanillo fue uno de los municipios más afectados por el terremoto y hoy trabaja por su recuperación. Foto: Gobernación del Valle del Cauca/API.

El otro plan es Roldanillo al Aire Libre, proyecto desarrollado junto con la Alcaldía, empresarios y aliados privados para recuperar la actividad comercial de este Pueblo Mágico, también afectado por el movimiento telúrico. Entre las acciones previstas están la instalación de contenedores comerciales, mejoras en el Coliseo de Ferias y créditos condonables que buscan beneficiar directamente a 350 emprendedores.

“Hay que recuperar los empleos y posicionar nuestros municipios a través del turismo, generando ingresos para los vallecaucanos”, afirmó la gobernadora Dilian Francisca Toro.

Turismo de salud

El segundo frente es el fortalecimiento del turismo de salud. De acuerdo con la información oficial, Cali se posiciona como el segundo destino colombiano en este segmento. Cifras de Anato indican que entre enero y agosto de 2026, la ciudad recibió 5.889 extranjeros no residentes que viajaron para acceder a tratamientos médicos, equivalentes al 28% del total nacional.

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Para aprovechar este mercado, la Secretaría de Turismo adelanta capacitaciones, visitas de evaluación y mesas de articulación institucional orientadas a mejorar la calidad de los servicios y la experiencia de los pacientes internacionales.

A esto se suma el fortalecimiento de la conectividad aérea. La Gobernación trabaja con el Gobierno nacional para gestionar la revisión de las tasas aeroportuarias, optimizar las condiciones operativas y avanzar en la modernización del aeropuerto. Otro de los propósitos es impulsar la conexión regional mediante el aeropuerto de Cartago y la habilitación de rutas hacia Juanchaco y Ladrilleros, en el Pacífico vallecaucano.

El deporte como motor de visitantes

La tercera línea de acción consiste en atraer grandes competencias deportivas. El Giro de Rigo 2026, edición La Sucursal, demostró el potencial de estos eventos al convocar a más de 20.000 visitantes, alcanzar una ocupación hotelera superior al 80% y generar un impacto económico estimado en más de $90.000 millones.

Los viajeros permanecieron en promedio 3,4 noches y registraron un gasto de $3.380.713 por persona, cifras que beneficiaron sectores como hotelería, gastronomía, comercio y transporte.

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Con estas iniciativas, la Gobernación invita a colombianos y extranjeros a visitar Sevilla, Roldanillo, Calima-El Darién, Buga y Buenaventura, con el propósito de contribuir a la recuperación económica mientras conocen la riqueza natural y gastronómica del departamento.