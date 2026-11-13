¿Busca planes gratis en Bogotá? Llega un festival con gastronomía y música mexicana

Bogotá tendrá un encuentro con la cultura mexicana durante el puente festivo de noviembre. La Plaza de Bolívar recibirá, el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre, una nueva edición del Festival México en el Corazón de Bogotá, un evento que reunirá gastronomía, música, expresiones tradicionales y productos artesanales en el centro de la capital.

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La actividad busca acercar a los asistentes a diferentes manifestaciones culturales de México, a través de una programación que incluye presentaciones artísticas y espacios para conocer parte de su oferta culinaria. Uno de los principales atractivos será la participación de más de 80 emprendimientos gastronómicos y artesanales, liderados por mexicanos que residen en Bogotá.

El festival hace parte de las actividades de Sabor Bogotá, una iniciativa impulsada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, en alianza con la Embajada de México, el Instituto para la Economía Social (IPES) y otras entidades.

Comida mexicana - Carnitas

Querétaro será uno de los protagonistas del encuentro

Para esta edición, el festival tendrá como invitados de honor al estado de Querétaro y al municipio de Santiago de Querétaro. Sus representantes llegarán a la capital colombiana con muestras de sus tradiciones, propuestas gastronómicas y expresiones culturales.

Los asistentes también podrán recorrer los diferentes puestos de comida y artesanías, conocer productos relacionados con la identidad mexicana y participar en actividades que permitirán acercarse a sus costumbres.

La música tendrá un lugar importante durante las dos jornadas. La programación contempla presentaciones de mariachis, agrupaciones musicales y otros artistas, además de espacios de cocina en vivo. De esta manera, el evento reunirá distintas expresiones que hacen parte de la cultura popular mexicana.

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La entrada será gratuita y las actividades se desarrollarán entre las 11:00 de la mañana y las 9:00 de la noche. Sin embargo, quienes tengan previsto asistir deben tener en cuenta que el último ingreso a la Plaza de Bolívar estará habilitado hasta las 8:00 p. m.

¿Qué artistas se presentarán en el festival?

La programación musical comenzará el sábado 14 de noviembre con The Essential Sound, a las 11:00 a. m. Durante el día también estarán agrupaciones como Ímpetu, Mariachi Juvenil, Mariachi Monterrey, Grupo Frontera Norte y el Mariachi de la Policía Nacional. La jornada cerrará con Mariachi Los Toritos, cuya presentación está prevista para las 7:45 p. m.

Comida mexicana Foto: BBC Mundo

El domingo 15 de noviembre las actividades musicales comenzarán con música ambiental a cargo de un DJ. Posteriormente, el público podrá disfrutar de Mariachi México México, las agrupaciones Palo Rojo y Norteño, Eduardo Olivera y su Mariachi, y nuevamente el Mariachi de la Policía Nacional.

El cierre estará a cargo de la Banda Continental de Mazatlán, que se presentará a las 7:45 p. m.