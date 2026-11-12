Panamá también se descubre copa en mano. Así puede elevar su visita a esta ciudad

Durante mucho tiempo, pensar en Ciudad de Panamá era imaginar una agenda de reuniones, rascacielos, centros comerciales y una visita obligada al Canal. Para muchos viajeros, la capital panameña era, sobre todo, un destino de negocios. Sin embargo, hay otra ciudad que empieza a ganar protagonismo cuando cae la noche: una que se recorre entre barras, cocteles de autor, gastronomía y lugares en los que quedarse un rato más de lo previsto.

La mejor manera de descubrirla puede ser comenzar con una cata de rones en Pedro Mandinga, continuar en un restaurante que construye sus menús a partir de las cervezas artesanales que produce en el mismo lugar y terminar en un rooftop del chef Jorge Rausch. Todo en una misma noche, sin necesidad de elegir entre gastronomía y diversión. La propuesta es salir con amigos, probar algo diferente y conocer Panamá desde una perspectiva que no siempre aparece en los itinerarios tradicionales.

Detrás de ese movimiento hay personas que están ayudando a construir una cultura alrededor de las bebidas y la hospitalidad. Dos de ellas son los colombianos Mauricio Pardo, bartender del restaurante UMI, y Jasson Caro, del bar Alma, en el hotel Marriott Panamá. Aunque llegaron desde diferentes caminos profesionales, ambos encontraron en la capital panameña una escena con potencial y una oportunidad para aportar desde su experiencia.

Mauricio Pardo, bartender del restaurante UMI. Foto: Renaissance Panama - API

Para Mauricio, quien lleva dos años en el país, lo que ocurre hoy tiene mucho de despertar. Ha visitado Panamá durante años y reconoce una transformación en la manera como se vive la gastronomía y la coctelería. “Panamá ya no es solamente el Panamá de antes, de ir a hacer negocios o a comprar. Ahora hay una escena distinta”, explica.

En su opinión, este movimiento también responde a una transformación más amplia de la gastronomía latinoamericana. Países como Argentina, Brasil, Perú y Colombia han trabajado durante años en dar visibilidad a sus productos, sus tradiciones y las personas que están detrás de ellos. Esa conversación ha comenzado a extenderse por Centroamérica, donde Panamá ocupa un lugar particular por la diversidad de su herencia cultural.

“Aquí encuentras una herencia asiática muy fuerte, japonesa, coreana, china. También hay cultura hindú, judía, americana. Ese mestizaje lo encuentras incluso en un restaurante”, cuenta Mauricio. Para él, esa mezcla de procedencias y tradiciones es una de las grandes riquezas del país y una fuente de inspiración para quienes trabajan en gastronomía.

Su experiencia en Colombia, donde construyó una trayectoria en restaurantes y barras, también le ha permitido entender el valor de formar equipos y compartir conocimiento. De hecho, considera que una de las tareas de quienes hoy hacen parte de la escena es crear conexiones entre establecimientos, recomendar otros lugares y lograr que el visitante tenga razones para continuar el recorrido.

La invitación es a explorar una forma diferente de disfrutar la ciudad. Foto: Renaissance Panama - API

Ese espíritu de colaboración es parte de lo que hace posible una noche de bares en Panamá. No se trata solamente de pasar de un establecimiento a otro, sino de descubrir propuestas distintas a través de quienes están detrás de las barras. Mauricio lo ha llevado a la práctica con una dinámica que conoce bien: recorrer otros lugares, probar sus bebidas, conversar con sus colegas y recomendar personalmente esas experiencias a sus clientes.

Jasson Caro coincide en que el diferencial no está únicamente en lo que se sirve. Para él, la hospitalidad es lo que termina haciendo memorable una visita. “Al final del día, en cualquier lado te puedes tomar un Old Fashioned o un Negroni. Pero la hospitalidad es diferente. Lo que marca la diferencia es cómo me siento en los lugares”, señala.

Su reflexión apunta a algo fundamental en esta nueva manera de vivir la ciudad. Un buen coctel puede despertar la curiosidad, pero una conversación con el bartender, una historia sobre los ingredientes o la sensación de sentirse bien recibido pueden convertir una visita ocasional en un lugar al que se quiere regresar.

“No es el coctel, es qué te hace sentir la persona que lo hace”, resume. Esa conexión emocional, agrega, es parte de lo que los bartenders colombianos llevan a otros destinos. La técnica se aprende, pero escuchar, conversar, interpretar lo que busca cada persona y hacerla sentir cómoda son habilidades que terminan definiendo la experiencia.

Y es precisamente alrededor de esas experiencias que también se están articulando iniciativas para mostrar otra cara de Panamá. El Renaissance Panama City Hotel, por ejemplo, hace parte de este movimiento a través de su bar Jota’s, desde donde nace la idea de invitar a explorar los vecindarios, sabores y personajes que dan identidad a cada destino.

“Renaissance Hotels fue creado para el viajero curioso, aquel que busca experiencias auténticas más allá de los itinerarios tradicionales, atreviéndose a salir de lo esperado”, comentó Laura Alfonsin, vicepresidente de Marketing de Marriott International en el Caribe y Latinoamérica.

El Renaissance Panama City Hotel es ideal para aquellos viajeros que quieren ir más allá y conocer la ciudad desde otra óptica. Foto: Renaissance Panama City Hotel - API

En Panamá, esta iniciativa propone un acercamiento a la cultura del país a través de la mixología. Con la colaboración de bartenders y bares locales, busca que los visitantes descubran ingredientes, tradiciones y relatos que cobran vida en creaciones de autor inspiradas en diferentes rincones del territorio.

La apuesta tiene sentido en una ciudad donde las experiencias pueden conectarse en un mismo recorrido. Una cata de ron, una propuesta gastronómica construida alrededor de la cerveza artesanal o una terraza con una vista distinta de la capital pueden ser suficientes para cambiar la percepción que un viajero tiene del destino.

Panamá sigue siendo un punto estratégico para los negocios y el Canal conserva su lugar como uno de sus grandes atractivos. Pero la ciudad también tiene una vida que merece descubrirse después de la jornada laboral. Una en la que las barras funcionan como puntos de encuentro, los sabores cuentan historias y la noche ofrece otra manera de acercarse a su cultura.

Quizás esa sea una de las mejores razones para volver o para visitarla por primera vez, es descubrir que Panamá no termina cuando se cierra una reunión. También empieza cuando alguien recomienda el siguiente bar, sirve una copa y encuentra la manera de hacerte sentir parte de la ciudad.