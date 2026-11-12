Nieve en Navidad: los tres mejores destinos para disfrutar de la temporada de invierno en Estados Unidos

La Navidad en Estados Unidos tiene un encanto especial para miles de personas en el mundo que sueñan con viajar a ese país para disfrutar de la temporada de fin de año. Las calles iluminadas, los árboles decorados, los mercados navideños y los paisajes cubiertos de nieve son algunos detalles que más llaman la atención entre los viajeros.

¿Busca una Navidad con nieve? Estos son algunos destinos para disfrutar del invierno

Durante diciembre, diferentes ciudades y regiones ofrecen actividades para todos los gustos, desde paseos entre luces y decoraciones hasta deportes de invierno y escapadas a montañas nevadas.

Para quienes planean viajar durante las fiestas de fin de año, estos son tres destinos que reúnen algunos de los mejores atractivos de la temporada.

1. Nueva York

Esta ciudad es uno de los lugares más emblemáticos para disfrutar de la Navidad en Estados Unidos. Cada diciembre, la ciudad se transforma con miles de luces, tiendas con decoraciones especiales y árboles navideños que atraen a visitantes de distintas partes del mundo.

Uno de sus principales atractivos es el árbol de Navidad del Rockefeller Center, una tradición que reúne a miles de personas cada temporada. También destacan las pistas de patinaje sobre hielo y los mercados navideños, donde es posible encontrar artesanías, regalos y propuestas gastronómicas.

Muchas personas viajan a Nueva York en Navidad con el objetivo de disfrutar de la nieve. Foto: Getty Images

Peatones cruzando la 71st Avenue mientras cae la nieve en el distrito de Queens de Nueva York. Foto: AP

Un recorrido por Central Park permite disfrutar de los paisajes invernales, especialmente cuando la nieve cubre sus caminos y árboles.

Aspen, Colorado

Aspen es uno de los destinos más reconocidos de Estados Unidos para disfrutar del invierno. Ubicada en las Montañas Rocosas de Colorado, esta localidad combina paisajes montañosos, estaciones para quienes disfrutan de esquiar y un ambiente navideño ideal para quienes buscan unas vacaciones rodeadas de nieve.

Entre sus principales zonas se encuentran Aspen Mountain, Snowmass y Aspen Highlands, que ofrecen opciones para diferentes niveles de experiencia.

El centro de la localidad también merece una visita. Sus calles decoradas, tiendas, restaurantes y alojamientos con ambientes acogedores permiten disfrutar de una Navidad tradicional de montaña.

Los esquiadores disfrutan de la nieve recién hecha en el día de apertura de Aspen Mountain en Aspen, Colorado. Foto: AP

Lake Tahoe, California y Nevada

Situado entre California y Nevada, es otro destino destacado para vivir la temporada de invierno. Sus montañas nevadas, bosques y aguas cristalinas conforman un paisaje que parece sacado de una postal navideña.

La región cuenta con estaciones de esquí en donde se pueden practicar deportes de invierno y disfrutar de vistas panorámicas. También existen actividades como paseos en trineo, caminatas por senderos nevados y excursiones para contemplar el entorno natural.

Además, los pueblos cercanos ofrecen restaurantes, alojamientos y espacios para descansar después de una jornada en la montaña. Su ubicación permite combinar diferentes actividades y descubrir paisajes naturales durante las vacaciones.