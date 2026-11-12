El terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto de 2026 en Colombia provocó graves afectaciones en varios municipios del Valle del Cauca, especialmente en el norte del departamento.

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Roldanillo fue una de las poblaciones más golpeadas: el movimiento sísmico ocasionó daños en miles de viviendas, dejó personas fallecidas y heridas y comprometió buena parte de su patrimonio arquitectónico, cultural y turístico.

Ante esta realidad y con el propósito de impulsar la recuperación económica, turística y social de este lugar, la gobernadora Dilian Francisca Toro, y el presidente Abelardo De La Espriella, realizaron la entrega oficial de unas estructuras temporales instaladas en el parque principal del municipio.

Estas intervenciones recrean las fachadas tradicionales que caracterizan al llamado Pueblo Mágico, con el objetivo de mantener vivo su patrimonio arquitectónico y conservar la identidad del lugar mientras avanzan las labores de reconstrucción.

El colorido de las fachadas ha sido característico en Roldanillo, Valle. Foto: Gobernación del Valle del Cauca/API.

Para la funcionaria, es determinante preservar la memoria histórica y cultural de Roldanillo, especialmente sus fachadas y murales, como elementos fundamentales de su identidad. En ese sentido, señaló que estas estructuras buscan devolverle al municipio parte de su imagen característica y generar esperanza entre sus habitantes, además de incentivar el regreso de los turistas que desean conocer nuevamente los atractivos arquitectónicos de este destino vallecaucano.

“No podemos olvidar nuestras fachadas, nuestros murales, ni la historia, ni la cultura y eso tenemos que volverlo a reconstruir así, como estaba y como hoy lo vemos en esas estructuras flotantes que, además, van a generar el retorno de los turistas y que puedan ver nuevamente Roldanillo como era y eso genera esperanza”, dijo la Gobernadora.

¿Cuáles son los encantos turísticos de Roldanillo?

Ubicado a dos horas y media de Cali, este municipio es conocido como la ‘capital del parapente’ y fue el primer ‘pueblo mágico’ del Valle, un destino lleno de arte, cultura y un gran patrimonio histórico.

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Más allá de la intervención artística que devolvió temporalmente el color a sus fachadas, este municipio cuenta con diferentes atractivos turísticos que reflejan su riqueza cultural, artística y natural.

Uno de los lugares más representativos es el Museo Rayo, fundado en 1981 por el maestro Omar Rayo, que alberga una importante colección de arte geométrico, grabados y obras de artistas colombianos y extranjeros. Estuvo cerrado durante dos meses debido a las afectaciones y desde octubre reabrió oficialmente sus puertas como símbolo de resiliencia cultural para el municipio.

Roldanillo avanza en su proceso de reconstrucción luego del terremoto del 10 de agosto. Foto: Raúl Palacios / El País

El municipio también se ha ganado reconocimiento internacional entre los aficionados al parapente y al vuelo libre, gracias a sus condiciones climáticas y térmicas, que lo convierten en escenario habitual de competencias de esta disciplina. De acuerdo con la Gobernación, en enero inicia la gran temporada de parapentismo.

La experiencia de visitar Roldanillo también incluye descubrir los sabores de la gastronomía vallecaucana, donde los viajeros pueden encontrar dulces tradicionales, cholados y luladas, además de propuestas novedosas como cafés temáticos con experiencias visuales en dos dimensiones.

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De esta manera, el municipio ofrece planes que combinan arte, aventura, historia y gastronomía, convirtiéndose en una alternativa para quienes buscan hacer un plan diferente. Las autoridades municipales y departamentales apuestan por una reactivación del turismo, una de las actividades económicas más importantes de este lugar.