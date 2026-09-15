Así es la ‘Suiza’ escondida del Valle del Cauca: un destino de ensueño entre montañas cubiertas de neblina

El Valle del Cauca es una región ideal para visitar, pues en un mismo territorio los viajeros encuentran montañas y bosques de niebla, así como valles que vale la pena conocer.

¿Dónde comer en el Valle del Cauca? El pueblito de majestuosos paisajes donde la gastronomía es el centro del turismo

Sus destinos permiten disfrutar de naturaleza, avistamiento de aves, senderismo y turismo rural, además de que brinda la posibilidad de conocer lugares como Cali, Buga, Buenaventura y municipios de montaña con climas y paisajes completamente diferentes.

A esto se suma una riqueza cultural y gastronómica que hace del departamento un destino especialmente diverso. Los pueblos, festividades y tradiciones del Pacífico complementan una oferta turística que permite pasar de la cultura y la gastronomía a la aventura y la naturaleza en un mismo viaje.

La ‘Suiza del Valle’

Uno de esos lugares que parecen imperdibles es conocido como la ‘Suiza del Valle del Cauca’, un destino en el que destacan sus lindos paisajes, caracterizados por las montañas cubiertas de neblina.

El Lago Calima es uno de los principales atractivos del Valle del Cauca. Foto: Getty Images

Sus escenarios verdes, el ambiente tranquilo y el clima fresco le han valido este apodo, una comparación que también se relaciona con sus panorámicas de niebla y algunas construcciones que evocan la arquitectura europea. Es un escenario con una atmósfera particular, ideal para quienes quieren disfrutar de un entorno diferente sin tener que alejarse demasiado de la capital vallecaucana.

Se trata de Calima El Darién, ubicado a dos horas de Cali, un destino que se ha convertido en alternativa para quienes buscan escapar de la rutina y disfrutar de la naturaleza, la aventura y los paisajes de montaña.

Así es el destino del Valle del Cauca de bellos paisajes naturales y gran diversidad

¿Qué hacer en este destino?

Allí los viajeros se encuentran con varios encantos, pero uno de los principales es el Lago Calima, pues este cuerpo de agua se ha consolidado como uno de los espacios preferidos para practicar deportes y actividades al aire libre.

Sus condiciones de viento favorecen especialmente la práctica de kitesurf, mientras que sus zonas más tranquilas permiten hacer actividades como kayak.

El Lago Calima es un destino perfecto para la práctica de verias actividades náuticas. Foto: Jorge Orozco

Por los alrededores del embalse, los viajeros pueden recorrer caminos y senderos que atraviesan las montañas y permiten admirar el paisaje mientras se observan especies de flora y fauna, incluido un amplio número de aves. Los datos indican que allí existen más de 4.000 registros de flora y más de 300 de fauna, por lo que se considera un lugar con una gran biodiversidad.

Joyas escondidas en el pacífico del Valle del Cauca que ofrecen playas vírgenes, selva y experiencia inolvidable

Para quienes prefieren los planes culturales, el municipio también cuenta con el Museo Arqueológico Calima y la Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

De esta forma, este municipio vallecaucano ofrece una combinación de naturaleza, aventura, historia y cultura que lo convierte en un destino para explorar durante una escapada por esta región del país.