Destinos románticos en Colombia: 4 lugares recomendados para viajar en pareja

Viajar en pareja no siempre significa organizar grandes planes, buscar playas paradisíacas o llenar cada minuto de actividades. En Colombia existen destinos que invitan a bajar el ritmo, caminar sin afán y disfrutar de momentos sencillos junto a esa persona especial.

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La tendencia apunta cada vez más a experiencias tranquilas y auténticas, en las que una cena, una caminata, un paisaje o una conversación pueden convertirse en el plan principal. Para quienes quieren salir de la rutina, el país brinda ofrece varias opciones para una escapada romántica.

Entre los destinos recomendados aparecen Villa de Leyva, en Boyacá, y Barichara, en Santander. Ambos pueblos combinan arquitectura, historia, gastronomía y paisajes, además de calles empedradas y construcciones patrimoniales que se pueden recorrer tranquilamente a pie.

En estos lugares también hay restaurantes, hoteles boutique y espacios dedicados a la artesanía, opciones dedicadas a la artesanía, que permiten complementar la visita con experiencias relacionadas con la cultura local.

La plaza principal de Villa de Leyva tiene más de 14.000 metros cuadrados. Foto: Getty Images

Su cercanía con Bogotá y Bucaramanga, respectivamente, los convierte además en opciones para viajes de dos o tres días.

Para las parejas que prefieren naturaleza y montañas, el Paisaje Natural Cafetero y Jardín, en Antioquia, ofrecen una experiencia diferente. Los cafetales, las montañas y los pueblos coloridos crean escenarios ideales para compartir tiempo lejos del ruido de la ciudad.

Una de las posibilidades es visitar una finca cafetera, hacer una caminata, disfrutar de una experiencia gastronómica o conocer espacios de bienestar. Sin embargo, también está “la posibilidad de no hacer demasiado”.

Catedral de Barichara. Foto: Getty Images/iStockphoto

Una tarde contemplando el paisaje desde una hacienda, conversando o caminando por el pueblo puede convertirse en el momento más especial.

Monpox es otra opción para quienes quieren conocer un destino distinto. Sus calles tranquilas, iglesias coloniales, arquitectura y tradición de filigrana permiten descubrir un lugar donde la historia y el patrimonio tienen un papel protagonista.

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Una visita en pareja puede incluir recorridos por sus calles, acercamientos a sus oficios tradicionales y degustaciones de sabores locales. La idea no es correr para conocer todos los atractivos, sino disfrutar el destino con calma.

En ese sentido, el verdadero lujo durante una escapada romántica puede ser precisamente tener tiempo. El viaje en pareja puede convertirse en una oportunidad para desconectarse de las obligaciones cotidianas y recuperar espacios para conversar, descansar y compartir.