Si bien Bogotá tiene una oferta turística muy amplia para quienes quieren celebrar el Día de Amor y Amistad de formas diferentes, muy cerca de la ciudad hay destinos que encantan con su magia y que resultan ideales para visitar en pareja y tener un encuentro con la naturaleza.

En la lista de posibilidades se encuentran tres lagunas que ofrecen una serie de encantos que vale la pena conocer y disfrutar. Se trata de la Laguna de Guatavita, la de Suesca y la de Ubaque.

Laguna de Guatavita

Este mágico destino se encuentra a menos de dos horas de Bogotá y se ha consolidado como uno de los más representativos por su valor histórico y su belleza natural. Su historia se relaciona con la leyenda de El Dorado, pero más allá de eso es que se trata de un lugar rodeado de vegetación, lo que le confiere un aire enigmático y sobrecogedor, ideal para vivir momentos especiales en pareja.

La Laguna de Guatavita es un lugar especial para visitar cerca de Bogotá. | Foto: Getty Images

Su paisaje destaca en medio de la neblina que con frecuencia se presenta en el lugar y que crea una atmósfera única que invita a la contemplación. En una escapada a este sitio se pueden hacer varios planes como, por ejemplo, pícnic en algunas áreas alrededor de la laguna. De igual forma, un plan romántico es apreciar el atardecer observando el sol descender detrás de las montañas que rodean este cuerpo de agua.

Al terminar el día, una buena idea es dirigirse a Guatavita y disfrutar de una cena tradicional colombiana o alojarse en cabañas que se encuentran también en el lugar. En este destino es posible hacer senderismo y tomar fotografías.

Laguna de Ubaque

La Laguna Ubaque es uno de los atractivos más importantes de este municipio, ubicado al oriente de Bogotá. Según cuenta la leyenda, allí y en sus alrededores reposan los tesoros más hermosos de algunos de los Zipas (Caciques) de la era precolombina.

Este lugar en el que predominan sus lindos paisajes tiene senderos peatonales para caminatas y para contemplar sus aguas. Es un lugar ideal para desconectarse del día a día y disfrutar del silencio natural con una agradable compañía.

La laguna de Ubaque es un buen destino para quienes disfrutar de la naturaleza y el ambiente tranquilo. | Foto: Daniel Reina

En este sitio se pueden hacer planes de pícnic cerca de la laguna para vivir una velada romántica, en medio de un ambiente tranquilo y aprovechar para hacer una sesión de fotografía mientras cae el atardecer para capturar momentos especiales con su pareja en un paisaje idílico.

Laguna de Suesca

Este es un sitio rodeado de lindos paisajes andinos, un espacio para desconectarse del ritmo urbano y disfrutar del entorno natural. Sin duda es un plan para quienes disfrutan de las actividades al aire libre, en medio de un ambiente tranquilo y romántico.

Es un espacio ideal para caminar y admirar el paisaje. Allí es posible apreciar la flora y fauna local y los senderos que rodean la laguna son ideales para caminatas en pareja.