Suscribirse

Gente

María Claudia Tarazona le envió emotivo mensaje a Miguel Uribe Turbay en medio de la celebración de Amor y Amistad

La publicación la hizo en su cuenta de Instagram este sábado 20 de septiembre.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

20 de septiembre de 2025, 8:13 p. m.
María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Turbay.
María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Turbay. | Foto: Imagen tomada de la red social de Instagram del perfil maclaudiat

María Claudia Tarazona, viuda del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, publicó una foto juntos y le envió un emotivo mensaje en medio de la celebración de Amor y Amistad.

"Por siempre, para siempre. Amor de mi vida. Gracias Dios, ayúdame más", fue la descripción de la foto en la que el senador le da un beso en la mejilla a Claudia.

La publicación la hizo en su cuenta personal de Instagram este sábado 20 de septiembre, que coincide con la celebración de Amor y Amistad de este año.

En desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. María Claudia Tarazona le envió emotivo mensaje a Miguel Uribe Turbay en medio de la celebración de Amor y Amistad

2. Prensa portuguesa se pronunció sobre un colombiano tras el AVS vs. Benfica: no es Richard Ríos

3. Estadounidenses dominarán la junta directiva de TikTok, según la Casa Blanca

4. Nueva asonada contra tropas del Ejército en el Huila: “Fueron obligadas a abordar vehículos particulares”

5. Tabla de posiciones en Premier League: Manchester United renace y Liverpool atormenta a Everton

LEER MENOS

Noticias relacionadas

María Claudia TarazonaMiguel Uribe TurbayAmor y amistad

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.