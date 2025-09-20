María Claudia Tarazona, viuda del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, publicó una foto juntos y le envió un emotivo mensaje en medio de la celebración de Amor y Amistad.

"Por siempre, para siempre. Amor de mi vida. Gracias Dios, ayúdame más", fue la descripción de la foto en la que el senador le da un beso en la mejilla a Claudia.

La publicación la hizo en su cuenta personal de Instagram este sábado 20 de septiembre, que coincide con la celebración de Amor y Amistad de este año.