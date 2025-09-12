María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, hace sorpresivo anuncio: “Llegó uno más”

Al cumplirse un mes de la muerte de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, su esposa María Claudia Tarazona, hizo un sorpresivo anuncio.

Esta mujer, quien se ha vuelto resiliente tras el atentado que le quitó la vida a su esposo, sigue demostrando esa valentía que la caracterizó durante el tiempo que Uribe Turbay permaneció hospitalizado.

En esta ocasión, María Claudia publicó en Instagram una ‘historia’ con una foto de ella junto a un perrito y una frase que dice: “Llegó uno más a la familia. Gracias, amigos del alma”.

Esta fue la publicación este 12 de septiembre. | Foto: Imagen tomada de la red social de Instagram del perfil maclaudiat

Este anuncio lo hizo en medio de la celebración por el grado de su hija María Acosta Tarazona como abogada de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá.

“Muñeca mía, qué orgullo verte graduar y recibir la orden al mérito académico. Fuiste impecable en tu carrera, disciplinada, entregada, con pasión, y sobre todo, como nos enseñó Miguel, con propósito”, escribió María Claudia en un post de Instagram.

Así mismo, recordó el ejemplo que les enseñó Miguel en su crianza y aseguró que estará orgulloso por la profesional en la que se convirtió.

“Que Dios guíe tu camino y tu actuar siempre esté regido por la rectitud y la honestidad. Miguel desde el cielo te está aplaudiendo”, mencionó.

Por último, le deseó los mejores éxitos a su hija en esta nueva etapa de su vida: “Eres una abogada excepcional, todo lo mejor está por venir”.

Emotivo recuerdo

Este 11 de septiembre, María Claudia subió dos fotos y un video de Miguel Uribe Turbay junto a su hijo, Alejandro Uribe.

En las postales se les ve usar la misma pijama, cantando y posando acostados. Dichas fotos registran sus sonrisas y la unión entre padre e hijo, lo cual despertó toda clase de reacciones en sus fieles seguidores.

Miguel Uribe Turbay y su hijo | Foto: Instagram @maclaudiat

“Un mes. Cómo no llorar hoy, cómo no sentir que alma se desgarra, cómo no mirar al cielo y clamar misericordia, cómo no…”, escribió al inicio de la publicación.