María Claudia Tarazona publicó sentido recuerdo tras primer mes de la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Cómo no llorar”

La esposa del fallecido senador compartió un sentido mensaje en medio de esta dolorosa fecha.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

11 de septiembre de 2025, 11:26 a. m.
María Claudia Tarazona y su esposo Miguel Uribe Turbay.
María Claudia Tarazona y su esposo, Miguel Uribe Turbay. | Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: maclaudiat

El 11 de agosto de 2025, se convirtió en una fecha que marcó a muchos colombianos, debido a la dolorosa noticia sobre la muerte de Miguel Uribe Turbay, quien luchó durante dos meses por su vida tras el atentado del que fue víctima.

El precandidato presidencial cerró sus ojos para siempre, pese a que fue fuerte en medio de un proceso de salud complejo. Sus amigos, compañeros y familiares lo despidieron de distintas maneras, dejando una huella en quienes seguían de cerca su trabajo y su vida personal.

María Claudia Tarazona, viuda del senador, aprovechó este 11 de septiembre para enviar un sentido mensaje tras el primer mes de muerte de su compañero de vida. La abogada realizó una publicación muy especial, en la que recopila tres momentos que quedaron en su corazón.

Contexto: Viuda de Miguel Uribe Turbay publicó emotiva foto de su hijo tras tres meses del atentado al senador

Según lo que quedó registrado en su cuenta personal de Instagram, la mujer subió dos fotos y un video de Miguel Uribe Turbay junto a su hijo, Alejandro Uribe, con quien pasaba momentos importantes y emotivos.

En las postales se les ve usar el mismo pijama, cantando y posando acostados. Dichas fotos registran sus sonrisas y la unión entre padre e hijo, lo cual despertó toda clase de reacciones en sus fieles seguidores.

“Un mes. Cómo no llorar hoy, cómo no sentir que alma se desgarra, cómo no mirar al cielo y clamar misericordia, cómo no…”, escribió al inicio de la publicación.

“Gracias, Dios, ayúdame más”, agregó, junto a un emoji de corazón.

Miguel Uribe Turbay y su hijo
Miguel Uribe Turbay y su hijo | Foto: Instagram @maclaudiat
Miguel Uribe Turbay y su hijo
Miguel Uribe Turbay y su hijo | Foto: Instagram @maclaudiat

Estas palabras conmovieron a miles de personas, quienes vieron todo el proceso familiar que tuvieron que vivir María Claudia Tarazona y sus hijos. Este núcleo se expuso a todo tipo de situaciones, precisamente por lo que rodeaba la vida del senador.

Pese a su pérdida, la esposa del político fallecido recibió el apoyo de muchos seguidores, quienes dejaron constantemente mensajes de apoyo y respaldo. Varios intentaron hacerle sentir ese cariño, de forma que lograra salir adelante de esta triste pérdida.

“Gracias por seguir compartiendo tus recuerdos con nosotros”; “Para siempre”; “Dios te dé consuelo”; “La partida de Miguel nos duele, así no lo hayamos conocido”, entre otros comentarios a la publicación.

La abogada dejó varias publicaciones que removieron las fibras de quienes sentían nostalgia por esta tragedia que golpeó a su familia. La mujer compartió imágenes de su pequeño niño, quien se mantuvo como foco de miradas en plataformas digitales.

