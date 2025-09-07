Suscribirse

Viuda de Miguel Uribe Turbay publicó emotiva foto de su hijo tras tres meses del atentado al senador

María Claudia Tarazona se pronunció por medio de su cuenta de Instagram y generó miles de comentarios.

8 de septiembre de 2025, 1:03 a. m.
El pasado 7 de junio, la vida de la familia Turbay Tarazona cambió para siempre, pues mientras el senador de la República y precandidato a la presidencia, Miguel Uribe Turbay, conversaba con varios ciudadanos de Bogotá acerca de sus propuestas, fue víctima de un atentado en el que se vio gravemente herido.

Pese a que los médicos y neurocirujanos de la Fundación Santa Fe trabajaron incansablemente por mantenerlo con vida, el pasado 11 de agosto falleció en la clínica.

Tras tres meses del ataque, su esposa, María Claudia Tarazona, publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, en el que expuso detalles de su duelo y, principalmente, habló de los cambios que se generaron en la vida de su hijo.

“Hoy se cumplen tres meses desde que atentaron contra la vida de Miguel. Tres meses desde que mi vida, la de las niñas y la de Alejandro cambiaron radicalmente para siempre. También cambió la vida de toda su familia, la de Colombia y la del mundo. Miguel era ese ser que transformaba todo a través del amor”, escribió.

Agregó: “Hoy Dios nos enseña una forma diferente de gozar su presencia. Le dijimos a Alejandro: “Mira este atardecer, en él está Dios y papá”. Me respondió: “Tómame una foto con papá” y, con su mayor sonrisa, posó. Te amo amor lindo, amor eterno".

