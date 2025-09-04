Viuda de Miguel Uribe Turbay recordó al senador durante el partido de la Selección Colombia: “Desde el cielo”

En medio de uno de los partidos más importantes de la Selección Colombia en el último año, en el que el equipo tiene la oportunidad de clasificar de manera directa al Mundial de 2026, María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, se pronunció a través de sus redes sociales.

Desde la muerte del senador de la República y precandidato presidencial, ocurrida el pasado 11 de agosto, su esposa y madre de su pequeño hijo ha compartido algunas actualizaciones en su perfil de Instagram, en el que ha revelado detalles sobre su proceso de duelo.

Miguel Uribe Turbay. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

En su publicación más reciente, la mujer hizo referencia a la emoción que sentía el político al apoyar a la Tricolor en cada uno de los partidos, y cómo este momento tan significativo para los hinchas colombianos ha intensificado el dolor por su pérdida.

“Así te gustaba ver tu selección, con tus amigos, con pasión, ¡con amor por Colombia! Vamos, mi sele; Miguel, desde el cielo, haciendo fuerza”, escribió junto a una fotografía en la que se ve al político compartir con sus seres queridos.

Durante el primer tiempo del partido en el que la Selección Colombia se enfrentó a Bolivia, en la ciudad de Barranquilla, cientos de personas se solidarizaron con María Claudia y la acompañaron a través de mensajes en los comentarios, expresándole palabras de apoyo y fortaleza.

“No estás sola, María Claudia, todo un país te sostiene con la oración para que cada día encuentres razones para ser feliz”; “El ángel más poderoso está en el cielo, vibrando por su selección”; “Es duro ir viviendo momentos y que esa persona amada no esté. Dios te dé mucha fortaleza cada día”; “Que el Espíritu Santo te consuele”; “Gracias por compartir esos bellos momentos. Recibe todo el amor y la fortaleza de Dios”, y “Mucha fuerza. No sabes cómo te admiro en estos momentos, mucho ánimo”, fueron algunas de las palabras que escribieron.

La oración que María Claudia Tarazona compartió en sus redes sociales

En horas de la mañana, antes del partido de la Tricolor, la esposa de Miguel Uribe Turbay compartió con sus más de 550 mil seguidores una oración para enfrentar los momentos difíciles:

“Amado Dios, gracias por este nuevo día que comienza. Gracias por el regalo de despertar, por el milagro de respirar, por el simple hecho de estar aquí. Gracias por las personas que me rodean, por cada gesto de amor, por lo que tengo y por lo que aún está por llegar.

Hoy no quiero pedirte grandes cosas, solo quiero reconocer las pequeñas bendiciones que muchas veces olvido: el calor de un abrazo, la risa compartida, un lugar donde volver, el alimento de cada día y la calma que llega cuando confío en ti.

Ayúdame a mirar con ojos agradecidos, a no enfocarme solo en lo que falta, sino a valorar profundamente lo que me sostiene. Guía mis pasos, protege a los que amo y hazme recordar que cada experiencia tiene sentido. Hoy elijo agradecer, confiar y avanzar con el corazón abierto. Estoy en tus manos… y eso me basta".