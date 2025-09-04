María Claudia Tarazona publicó emotiva foto y habló del dolor tras muerte de Miguel Uribe Turbay: “Grito por tu ausencia”

María Claudia Tarazona fue foco de reacciones en medios nacionales y redes sociales debido al doloroso episodio que vivió en 2025. La abogada perdió a su esposo, Miguel Uribe Turbay, quien dejó una huella imborrable en su familia.

La mujer despidió a su esposo el pasado 13 de agosto, plasmando la tristeza que la invadía al saber que nunca más lo volvería a ver. Todos sus seres amados la acompañaron en el duelo, el cual sigue presente tras casi un mes desde que murió.

Funeral de Miguel Uribe Turbay: Catedral Primada. María Claudia Tarazona | Foto: Colprensa

No obstante, recientemente, María Claudia Tarazona despertó todo tipo de emociones en sus seguidores, a raíz de una sentida publicación que realizó. La esposa del fallecido senador subió una postal de él, donde se le veía sonriendo y posando a la cámara.

En su mensaje, afirmó que siempre lo recordaría con el corazón tan bonito que tenía, además del cariño que recibía. De igual manera, apuntó que el dolor que sentía era muy grande, considerándolo su amor para siempre.

“Así te recordaré siempre, amor mío, amando y siendo amado por los tuyos. Hoy más que nunca miro al cielo y grito por tu ausencia. Cómo me duele mi amor. Amor eterno 🤍🤍🤍”, escribió en la publicación.

Los mensajes de consuelo aparecieron en la publicación, afirmando que la acompañaban en este proceso que atravesaba. Muchos indicaron que oraban por ella y su familia, pues entendían el vacío tan grande que cargaba.

“Qué dolor más grande. Pero piensa que al final te estará esperando”; “Que la Virgen los proteja siempre”; “Qué dolor de patria”; “Miguel está contigo, muere quien se olvida. Miguel nos acompaña en cada paso, a ti, a las niñas y a Alejandro”; “Lo siento mucho, oro por ustedes”; “Sin palabras”; “Aún no lo creo, qué dolor de alma”; “Te acompañamos en esto”, entre otros comentarios.

Es de destacar que María Claudia Tarazona fue protagonista de algunas noticias en los medios nacionales, luego de que Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, revelara que la abogada había viajado a Estados Unidos, buscando pasar unos días con sus hijos.

Allí también se mencionó que no estaba interesada en participar en política, por lo que solamente le gustaría contar con ella como una consejera.