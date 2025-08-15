Suscribirse

María Claudia Tarazona realizó la primera publicación tras enterrar a su esposo, Miguel Uribe Turbay: “Por siempre”

La pareja del precandidato ha recibido muchos mensajes de apoyo en su publicación.

Redacción Confidenciales
15 de agosto de 2025, 11:26 a. m.
María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Turbay | Foto: Esteban Vega La Rotta - Semana / Montaje: Semana

María Claudia Tarazona, quien se ha convertido en ejemplo de lucha para muchos por la forma en la que afrontó el atentado contra su esposo, realizó su primera publicación tras lo que fue el último adiós a su compañero, Miguel Uribe Turbay.

A través de su cuenta de Instagram, María Claudia hizo una publicación con el video de las conmovedoras palabras que dijo durante las exequias que se llevaron a cabo en la Catedral Primada de Colombia.

Tarazona acompañó la publicación con una frase muy corta, pero que refleja el difícil momento por el que atraviesa junto a su familia y todo el amor que sentía por el precandidato presidencial, con quien tuvo un hijo que tiene cuatro años.

“Te amaré por siempre, amor de mi vida”, escribió.

En los comentarios, la mujer recibió nuevamente mensajes de apoyo que destacan la forma en la que ha ido afrontando este proceso tan difícil, como lo es la pérdida de su esposo.

