María Claudia Tarazona tomó decisión y se fue de Colombia; su suegro, Uribe Londoño, habló: “No quiere participar”

Han pasado varias semanas desde que el senador y precandidato a la Presidencia Miguel Uribe Turbay falleció, y desde entonces, la atención ha estado puesta en su esposa, María Claudia Tarazona, y en su padre, Miguel Uribe Londoño.

De hecho, este último lanzó su precandidatura a la Presidencia recientemente y en conversación con Blu Radio habló de esa apuesta y de su nuera.

Según mencionó el ahora precandidato en la emisora, la mujer le afirmó que no desea estar vinculada con ninguna actividad política que se lleve a cabo en Colombia.

Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay. | Foto: Colprensa y SEMANA, respectivamente.

“Ella me ha dicho que no quiere participar en ninguna actividad política”, dijo Uribe Londoño.

De igual forma, aseguró que continúa teniendo una comunicación constante con Tarazona, quien lo apoya incondicionalmente con sus proyectos, pero sin involucrarse.

“Ella es mi amiga, hemos tenido una relación espectacular y seguiremos así. Ella es mi consejera, hablo con ella todos los días y seguirá al lado mío”, señaló.

Por otro lado, Uribe Londoño mencionó que su nuera tomó una decisión en medio del dolor que atraviesa y fue abandonar el país por un tiempo junto a su hijo Alejandro y sus hijas.

María Claudia Tarazona llora al momento de despedir a su esposo asesinado, Miguel Uribe. | Foto: AFP

“María Claudia no está en Colombia, hace unas semanas está en Estados Unidos con su hijo y sus hijas”, añadió Miguel Uribe Londoño.

Miguel Uribe Londoño habló en SEMANA

En la mañana de este miércoles 26 de agosto, Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, concedió una entrevista a SEMANA en la que habló de su precandidatura presidencial, su nuera María Claudia Tarazona y todo lo relacionado al asesinato de su hijo.

En conversación con SEMANA, Miguel Uribe habló de la abogada y respondió a la pregunta de cuál será el futuro político de María Claudia Tarazona.

“Yo pediría que le preguntes a ella. Ella no me ha dicho a mi nada [...] Ella cuenta conmigo, el hecho de que hoy no haya un vínculo legal no quiere decir que yo me voy a olvidar de ella. Ahí la tendré a mí lado cada vez que ella quiera estar al lado mío”, dijo el precandidato.

De igual forma, Uribe Londoño destacó la postura de su nuera: “como dije esta mañana, lo he dicho en algunos programas de radio. María Claudia Tarazona es una mujer muy inteligente. Ella fue una gran compañera para Miguel, muy importante en la vida política de Miguel”.

Aunque dejó clara su postura, si mencionó que desea tener a María Claudia Tarazona cerca como su consejera.

“Yo quiero que María Claudia sea asesora mía, consejera mía pues en lo personal. No estoy hablando de ningún puesto político, sino que pues a mí me gusta preguntar, me gusta oir opiniones, me gusta oir consejos”, concluyó en la conversación acerca del tema de Tarazona.

Miguel Uribe Londoño concretó su precandidatura presidencial

El padre del difunto senador tomó las banderas de su hijo y oficializó recientemente su aspiración para llegar a la Presidencia de mano del Centro Democrático, luego de tener una llamada con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Uribe Londoño se refirió al hecho que se comenta que su objetivo es por niveles personales.

“Ya sé que estoy en la mira de los mismos intereses siniestros que cesaron la vida de mi hijo. Quiero que sepan que no me intimidan y no me van a quebrar”, manifestó.

Miguel Uribe Londoño. | Foto: Colprensa

De igual forma, desde la Plaza Núñez del Congreso de la República, aseguró:

“Estoy aquí para levantar junto a ustedes un movimiento que no nace de la ambición, sino del sacrificio. Un movimiento que no se inspira en la rabia, sino en la dignidad; un movimiento que transforma la sangre de los mártires en semillas de libertad. Hoy lo anuncio: me entrego por completo a esta causa”, afirmó el precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño.

En tono emotivo, habló de su hijo y dejó ver que él hubiera querido que abanderara su causa.