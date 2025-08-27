El Debate
Miguel Uribe Londoño recordó con dolor la llamada en la que le informaron que su hijo había muerto: “Nunca me repondré”
El papá del precandidato y senador Miguel Uribe Turbay habló en SEMANA.
Han pasado pocos días de la muerte del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, tras haber sido baleado en el parque El Golfito, del barrio Modelia, en Bogotá, y su familia recuerda con dolor la partida del congresista al que recuerdan como trabajador y amoroso que soñaba con un mejor país.
Precisamente, en SEMANA habló Miguel Uribe Londoño, papá del congresista asesinado, quien recordó el momento en que fue informado que su hijo había muerto en la Fundación Santa Fe de Bogotá, el 11 de agosto.
“Siempre creímos que Miguel vivía hasta el último momento. Él se murió hacia la 1:56 a. m. y cuando me despedí de él, el domingo por la noche que salí de allá [La Fundación Santa Fe] hacia las 10: 30 de la noche, después de estar al lado de él, le consentía la mano, le daba besos, le hablaba. Jamás me lo imaginé, no estábamos esperando que eso pasara y siempre tuvimos fe, mucha fe, nunca pusimos en duda de que Miguel iba a vivir. Y las oraciones del mundo entero, de toda Colombia. Para nosotros es una sorpresa cuando el médico llama a mi señora esposa y me despierta y me dice: ‘Miguel se murió’; qué tristeza tan grande para mí, esto es una cosa de la que nunca me repondré", recordó Uribe Londoño en SEMANA.
Uribe Londoño también fue enfático en decir que no puede seguir pasando que en Colombia los padres sigan sepultando a sus hijos por culpa de la violencia.
“Eso no puede seguir, Miguel lo decía mucho. Y todo esto es por el problema de inseguridad que estamos viviendo, porque esto no hubiera pasado antes de 2022. Esto está pasando de 2022 para acá, porque hay inseguridad, porque no se quiere controlar. Entonces tenemos que decidir los colombianos si queremos que a muchos padres de familia que nos ha pasado ―tantos mártires que hay aquí, tanta gente que ha sufrido la violencia― si queremos seguir así o si vamos a obtener un Gobierno que cambie eso y que vuelva la seguridad a Colombia”, agregó en SEMANA el papá del congresista asesinado.
Este martes, 26 de agosto, Miguel Uribe Londoño ofreció su primer discurso como precandidato del Centro Democrático, luego de que tomara las banderas de su hijo asesinado.
Desde la Plaza Núñez del Congreso de la República y mirando hacia la Casa de Nariño, Uribe Londoño manifestó en parte de su discurso: “Estoy aquí para levantar junto a ustedes un movimiento que no nace de la ambición, sino del sacrificio. Un movimiento que no se inspira en la rabia, sino en la dignidad, un movimiento que transforma la sangre de los mártires en semillas de libertad. Hoy, lo anuncio: me entrego por completo a esta causa (...) Gracias por todo ese respaldo que me ha ayudado a tomar esta decisión que quiero comunicar hoy, una decisión que estoy seguro está del lado correcto de la historia. Ha nacido una fuerza indestructible. De este sacrificio nació un juramento que hoy hago público: Colombia jamás volverá a arrodillarse frente a la injusticia ni frente a la violencia”.