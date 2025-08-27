Miguel Uribe Londoño recordó con dolor la llamada en la que le informaron que su hijo había muerto: “Nunca me repondré”

Han pasado pocos días de la muerte del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, tras haber sido baleado en el parque El Golfito, del barrio Modelia, en Bogotá, y su familia recuerda con dolor la partida del congresista al que recuerdan como trabajador y amoroso que soñaba con un mejor país.

Precisamente, en SEMANA habló Miguel Uribe Londoño, papá del congresista asesinado, quien recordó el momento en que fue informado que su hijo había muerto en la Fundación Santa Fe de Bogotá, el 11 de agosto.

“Siempre creímos que Miguel vivía hasta el último momento. Él se murió hacia la 1:56 a. m. y cuando me despedí de él, el domingo por la noche que salí de allá [La Fundación Santa Fe] hacia las 10: 30 de la noche, después de estar al lado de él, le consentía la mano, le daba besos, le hablaba. Jamás me lo imaginé, no estábamos esperando que eso pasara y siempre tuvimos fe, mucha fe, nunca pusimos en duda de que Miguel iba a vivir. Y las oraciones del mundo entero, de toda Colombia. Para nosotros es una sorpresa cuando el médico llama a mi señora esposa y me despierta y me dice: ‘Miguel se murió’; qué tristeza tan grande para mí, esto es una cosa de la que nunca me repondré", recordó Uribe Londoño en SEMANA.

Miguel Uribe Turbay realizaba un mitin político cuando fue atacado a bala, el pasado 7 de junio. | Foto: Suministrada a SEMANA

Uribe Londoño también fue enfático en decir que no puede seguir pasando que en Colombia los padres sigan sepultando a sus hijos por culpa de la violencia.

“Eso no puede seguir, Miguel lo decía mucho. Y todo esto es por el problema de inseguridad que estamos viviendo, porque esto no hubiera pasado antes de 2022. Esto está pasando de 2022 para acá, porque hay inseguridad, porque no se quiere controlar. Entonces tenemos que decidir los colombianos si queremos que a muchos padres de familia que nos ha pasado ―tantos mártires que hay aquí, tanta gente que ha sufrido la violencia― si queremos seguir así o si vamos a obtener un Gobierno que cambie eso y que vuelva la seguridad a Colombia”, agregó en SEMANA el papá del congresista asesinado.

Este martes, 26 de agosto, Miguel Uribe Londoño ofreció su primer discurso como precandidato del Centro Democrático, luego de que tomara las banderas de su hijo asesinado.