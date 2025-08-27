Papá de Miguel Uribe Turbay contó cómo fueron las últimas horas de vida de su hijo: “Ya abría los ojos”

El pasado 11 de agosto murió en la Fundación Santa Fe de Bogotá el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, luego de luchar por su vida, tras haber sido baleado el 7 de junio en el parque El Golfito, del barrio Modelia, occidente de Bogotá.

Ahora, cuando han pasado pocos días de la muerte del congresista del Centro Democrático, su padre, Miguel Uribe Londoño, contó cómo fueron las últimas horas de vida de su hijo.

El féretro de Miguel Uribe Turbay en el Congreso. | Foto: Guillermo Torres / Semana

“Desde el día uno tuvimos toda la fe de que él iba a sobrevivir, porque él iba en un proceso de mejoría total en la clínica. Inclusive, allá nos decían que eran sorprendentes los avances que había tenido Miguel, que no tenían de pronto mucha explicación clínica. Él muere el 11 de agosto a la 1:56 de la mañana y yo estuve con él hasta las 10:30 de la noche; unas horas antes. Y yo me despedí de él, lo besé. Yo estaba al lado de él siempre, le cogía la mano, lo besaba, lo consentía, le hablaba. Nunca pensé que esto iba a pasar, nosotros nunca flaqueamos, siempre pensamos que Miguel iba a vivir”, contó el papá del precandidato en entrevista con Blu Radio.

Además, Miguel Uribe Londoño indicó que su hijo ya estaba respondiendo a estímulos. Algo que demostraba el avance en su recuperación.

“Se le decía ‘Miguel, levanta la mano derecha’ y él la levantaba. ‘Miguel, levanta la mano izquierda’, y la levantaba. Y el pie. Ya abría los ojos. El avance había sido enorme. Pasó una de esas cosas que puede pasar en la UCI, que no se prevé, infortunadamente. La voluntad de Dios. Terrible, una tragedia de la que es muy difícil recuperarse, pero tenemos que seguir adelante”, agregó Miguel Uribe Londoño en la emisora citada.

Vale mencionar que este martes, 26 de agosto, Miguel Uribe Londoño confirmó su aspiración a las elecciones presidenciales de 2026, tras tomar las banderas de su hijo asesinado.

Miguel Uribe Londoño hablando sobre su aspiración a la Presidencia. | Foto: SEMANA

El precandidato entregó ayer su primer discurso de campaña desde la Plaza Núñez del Congreso de la República.