El discurso completo de Álvaro Uribe en el lugar donde atentaron contra Miguel Uribe Turbay: “Que simbolice una llama eterna”

“Miguel, El Golfito, Bogotá.

Que en este lugar se simbolice una llama eterna, como el amor eterno de Miguel por Colombia.

Que quienes concurramos no veamos aquí un lugar de venganza, tampoco de falsa paz. Que aquí nos comprometamos a animar la fe en Colombia, que no puede quedar perdida.

A estimular que germine la esperanza, que no puede estar rota. Que en el paso por este lugar, Miguel inspire la seguridad para que, algún día, haya paz.

Que en el discurrir por este lugar, el alma quede acerada para contribuir en la construcción de un Estado con seguridad legítima y democrática.

Que, como lo reclamó Miguel, haya seguridad para que en las veredas, en los pueblos y en las ciudades de Colombia, se pueda dormir con tranquilidad, sin la pesadilla de esperar el asalto del violento.

La seguridad que proteja la libertad para que se pueda emprender sin la condición de contar con el afecto o de sufrir la amenaza del desafecto del gobernante.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez llegó este sábado al Parque El Golfito, en la localidad de Fontibón, para rendir homenaje a Miguel Uribe Turbay. “No vengamos aquí con venganza”, manifestó. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/FlHqK6YIHd — Revista Semana (@RevistaSemana) August 23, 2025

La seguridad que proteja el florecimiento de empresas para que el trabajador tenga la libertad de escoger entre muchas buenas opciones y no sea mercancía de trueque entre el Estado, la corrupción y la politiquería, ni esclavo de un único empleo precario por las pocas oportunidades que permite el neocomunismo.

Seguridad que proteja al joven de la esclavitud de la droga y le permita el acceso infinito al conocimiento, garantía final de su libertad.

Seguridad que proteja la expresión libre del ciudadano sin la censura del Gobierno ni el privilegio de sus favoritos.

Aquí, el asesino, con droga, dinero y una cadena de autores intelectuales e instigadores, nos privó de Miguel, que con su sacrificio ganó la elección de inspirador por siempre del pueblo libre de Colombia“.