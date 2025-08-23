Suscribirse

Política

El discurso completo de Álvaro Uribe en el lugar donde atentaron contra Miguel Uribe Turbay: “Que simbolice una llama eterna”

El expresidente estuvo en el barrio Modelia de Bogotá, en el punto exacto donde un joven sicario le disparó al congresista del Centro Democrático. Estas fueron sus palabras.

Redacción Semana
23 de agosto de 2025, 4:23 p. m.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez, acompañado del partido Centro Democrático, visitó el lugar en el que el Senador Miguel Uribe Turbay sufrió el atentado que ocasionó su muerte.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez, acompañado del Partido Centro Democrático, visitó el lugar en el que el senador Miguel Uribe Turbay sufrió el atentado. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

“Miguel, El Golfito, Bogotá.

Que en este lugar se simbolice una llama eterna, como el amor eterno de Miguel por Colombia.

Que quienes concurramos no veamos aquí un lugar de venganza, tampoco de falsa paz. Que aquí nos comprometamos a animar la fe en Colombia, que no puede quedar perdida.

A estimular que germine la esperanza, que no puede estar rota. Que en el paso por este lugar, Miguel inspire la seguridad para que, algún día, haya paz.

Contexto: Uribe rindió homenaje a Miguel Uribe Turbay en el sitio donde le dispararon: “Aquí, el asesino con droga y autores intelectuales, nos privó de Miguel”

Que en el discurrir por este lugar, el alma quede acerada para contribuir en la construcción de un Estado con seguridad legítima y democrática.

Que, como lo reclamó Miguel, haya seguridad para que en las veredas, en los pueblos y en las ciudades de Colombia, se pueda dormir con tranquilidad, sin la pesadilla de esperar el asalto del violento.

La seguridad que proteja la libertad para que se pueda emprender sin la condición de contar con el afecto o de sufrir la amenaza del desafecto del gobernante.

La seguridad que proteja el florecimiento de empresas para que el trabajador tenga la libertad de escoger entre muchas buenas opciones y no sea mercancía de trueque entre el Estado, la corrupción y la politiquería, ni esclavo de un único empleo precario por las pocas oportunidades que permite el neocomunismo.

Seguridad que proteja al joven de la esclavitud de la droga y le permita el acceso infinito al conocimiento, garantía final de su libertad.

Contexto: Papá de Miguel Uribe Turbay se estrena como precandidato presidencial este domingo: máxima expectativa en el Centro Democrático

Seguridad que proteja la expresión libre del ciudadano sin la censura del Gobierno ni el privilegio de sus favoritos.

Aquí, el asesino, con droga, dinero y una cadena de autores intelectuales e instigadores, nos privó de Miguel, que con su sacrificio ganó la elección de inspirador por siempre del pueblo libre de Colombia“.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alerta en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta por paquetes sospechosos. Esto es lo que se conoce

2. El discurso completo de Álvaro Uribe en el lugar donde atentaron contra Miguel Uribe Turbay: “Que simbolice una llama eterna”

3. Expresidente Álvaro Uribe visitó la tumba de Miguel Uribe Turbay, tras quedar en libertad: así fue el emotivo momento

4. Clasificación general de la Vuelta a España tras etapa 1: así va Egan Bernal respecto al primer líder

5. Uribe rindió homenaje a Miguel Uribe Turbay en el sitio donde le dispararon: “Aquí, el asesino con droga y autores intelectuales, nos privó de Miguel”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Álvaro Uribe VélezCentro DemocráticoMiguel Uribe Turbay

Noticias Destacadas

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, acompañado del partido Centro Democrático, visitó el lugar en el que el Senador Miguel Uribe Turbay sufrió el atentado que ocasionó su muerte.

El discurso completo de Álvaro Uribe en el lugar donde atentaron contra Miguel Uribe Turbay: “Que simbolice una llama eterna”

Redacción Semana
Miguel Uribe Turbay y Alvaro Uribe Vélez

Expresidente Álvaro Uribe visitó la tumba de Miguel Uribe Turbay, tras quedar en libertad: así fue el emotivo momento

Redacción Semana
El expresidente Álvaro Uribe Vélez, acompañado del partido Centro Democrático, visitó el lugar en el que el Senador Miguel Uribe Turbay sufrió el atentado que ocasionó su muerte.

Uribe rindió homenaje a Miguel Uribe Turbay en el sitio donde le dispararon: “Aquí, el asesino con droga y autores intelectuales, nos privó de Miguel”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.