Papá de Miguel Uribe Turbay se estrena como precandidato presidencial este domingo: máxima expectativa en el Centro Democrático

Miguel Uribe Londoño, el padre de Miguel Uribe Turbay, llevaba una vida tranquila, discreta, alejada del ruido y de las polémicas en las redes sociales. Acompañado de Delia Jaramillo Hoyos, su esposa, con quien se conoce desde hace 29 años, vivía entre Bogotá y Chinchiná, Caldas, la tierra de donde es oriunda ella.

Sin embargo, desde este viernes 22 de agosto, su vida cambió. El expresidente Álvaro Uribe y las directivas del Centro Democrático aceptaron su propuesta de convertirse en precandidato presidencial y medirse en una consulta que hará el partido entre diciembre de 2025 y enero de 2026, en reemplazo de su hijo, Miguel Uribe Turbay, el aspirante preferido en las encuestas de la colectividad hasta que la violencia le arrebató la vida.

La relación entre Delia Jaramillo Hoyos y Miguel Uribe Turbay era “impecable”. Aquí, junto a Miguel Uribe Londoño en un evento social. | Foto: Cristina Núñez

Uribe Londoño no ha descansado desde que sepultó a su hijo hace una semana. Asiste a foros, reuniones, cenas, entre otros actos de reconocimiento a la labor que hizo su único descendiente y que no pretende dejar morir.

Ahora, como precandidato presidencial, regresó a la política de la que hizo parte hace casi dos décadas.

Este sábado, el economista, abogado y político colombiano acompañará al expresidente Álvaro Uribe Vélez a la visita de la tumba de Miguel Uribe Londoño, en el Cementerio Central de Bogotá. Al fin y al cabo, el exmandatario no pudo acompañar a su hijo en su partida porque estaba cobijado judicialmente bajo la medida de casa por cárcel, en medio de su condena en primera instancia.

Miguel Uribe Londoño pasó de una vida tranquila a una campaña agitada en un país polarizado y con grandes riesgos de seguridad. | Foto: COLPRENSA

Como si fuera poco, este domingo, a las 9:00 a. m., el sucesor del exsenador Miguel Uribe hará su debut como precandidato en un foro virtual sobre la lucha contra la corrupción, donde solo participarán los competidores por el Centro Democrático.

En el uribismo hay máxima expectativa por su participación, pero quienes no conocen a Uribe Londoño deben tener certeza de que gran parte de las ideas que promovió y defendió su hijo se las inculcó él. Es economista y sabe como pocos bien de política.

Por eso, su emotivo discurso durante el sepelio de Miguel Uribe Turbay en la Catedral Primada de Bogotá se convirtió en la puerta de retorno a la política en el 2026.

Miguel Uribe Londoño y Miguel Uribe Turbay. | Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil Miguel Uribe Turbay

A las 7:00 p. m. de este domingo, Uribe Londoño también participará en un conversatorio sobre el sistema de salud en Colombia, organizado por el Nuevo Liberalismo, al cual asistirán varios precandidatos.