Miguel Uribe Londoño será el quinto precandidato presidencial del Centro Democrático: asumirá las banderas de su hijo

El Partido Centro Democrático informó que Miguel Uribe Londoño tomará las banderas de su hijo, Miguel Uribe Turbay, y será el quinto precandidato presidencial. Se medirá a María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Paloma Valencia y Andrés Guerra.

En un comunicado emitido este 22 de agosto, desde el municipio de Rionegro, Antioquia, la colectividad detalló a la opinión pública que Uribe Londoño tomó la decisión de aspirar a la Presidencia este jueves en representación de la familia del exsenador que fue asesinado.

Su llegada no generó reparos. Tanto los precandidatos como la dirección del partido le dieron el visto bueno a su aterrizaje a la contienda y anticiparon que deberá participar, de ahora en adelante, en todos los debates y actividades propias de la campaña.

“El señor Uribe Londoño expresó que la familia de Miguel Uribe Turbay decidió, por unanimidad, que fuera él quien entrara al proceso de selección del candidato presidencial del partido Centro Democrático en ausencia de su hijo”, se lee en la misiva.

La colectividad aclaró que definirá a su aspirante a la Casa de Nariño entre los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026 a través de una encuesta con una firma internacional, aunque no descarta una posible coalición.

Entre los planes del partido está que el ganador deberá medirse a otros candidatos que compartan sus ideales para construir un bloque de cara a la elección de mayo. Para ello, se proyecta una consulta interpartidista el 8 de marzo.

Miguel Uribe Londoño. | Foto: AFP

La primera aparición en público de Uribe Londoño como precandidato presidencial ocurrirá este sábado en Bogotá, donde participará de un sentido homenaje que le rendirá Álvaro Uribe Vélez a su hijo, Miguel Uribe Turbay.

La segunda será más clave. El Centro Democrático reanudará sus foros y el evento tendrá lugar el domingo. El expresidente Álvaro Uribe anticipó que la temática será la corrupción y los aspirantes deberán destapar sus cartas en esta materia.

Ese mismo 24 de agosto se espera un encuentro clave. Uribe Vélez contó que el director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, organizará un foro con varios candidatos presidenciales, de diferentes orillas, para conversar sobre salud e ir despejando el camino para una eventual alianza.