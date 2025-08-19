Desde el Gobierno aseguran que Miguel Uribe Londoño será aspirante presidencial: “Créame que va a ser candidato”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, habló de la contienda electoral que se avecina en Colombia. Por un lado, habló del posible ungido por el presidente, Gustavo Petro, con el fin de que intente sostener a la izquierda en el poder luego de las elecciones presidenciales de 2026. Y, por otro, dio su punto de vista respecto a los movimientos de la derecha para recuperar la Presidencia en los comicios que se avecinan.

“¿Ministro, quién es el candidato del presidente para las elecciones del año entrante?“, le preguntaron al jefe de la cartera política en la emisora Blu Radio. “Nosotros no podemos tener candidatos, nosotros no podemos hacer política. La Procuraduría ahí se me friega como yo dije llega a decir que tenemos un candidato”.

Al ministro se le insistió. Y respondió: “El presidente, tiene que creerme, no se ha querido meter. De pronto él tiene un candidato, no le puedo negar, él seguramente tiene un candidato, tiene alguien de su preferencia, tiene interés por alguien o tiene un cariño especial por alguien, etcétera. Pero que él se vaya a meter, le juro, créame que no se mete ni mueve el dedo meñique de la mano izquierda ni lo va a mover para que ese candidato tenga alguna favorabilidad o le vaya bien”.

“Él está completamente ausente de eso y también de las listas de Senado y Cámara, de la consulta popular que se va a realizar el 26 de octubre y se lo digo porque he sido testigo de cómo gente va y le pregunta, inclusive le he hecho algunas preguntas y él siempre está en el plan de que él no se va a meter en eso y además no tiene por qué meterse”, agregó Benedetti.

Pese a sus declaraciones, a Armando Benedetti le preguntaron si el candidato del presidente Petro es el senador Iván Cepeda. “Él tiene mucho sentimiento especial por él, fue amigo de su padre y le dolió mucho cuando el padre de Cepeda fue asesinado vilmente en el año 84-85 y él siente respeto por Cepeda y sobre todo lo que ha pasado en los últimos días con la parte del juicio contra Uribe, seguramente está entre sus candidatos y sus preferidos”.

En cuanto a Daniel Quintero, Benedetti respondió: “Él puede gustarle un candidato, pero de ahí a que se meta a hacer algo, créame que no, allá llegan a hacerle consultas, preguntas, a pedirle consejos y el hombre se echa para atrás y dice, ‘yo no me meto en eso’. He sido testigo de eso”.

Así las cosas, Armando Benedetti terminó hablando de los movimientos políticos de la derecha con miras a recuperar la Presidencia de Colombia en el año 2026.

“Bueno, pues yo veo que, y sin meterme en nada ni faltar el respeto a nadie, y quiero que así se vea, el hecho de que el (ex) presidente Uribe diga que se reúnan con Miguel Uribe y los otros candidatos a la Presidencia, creo que Miguel Uribe va a ser candidato a la Presidencia”, aseguró.

Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay | Foto: Colprensa

“No me queda la duda de que así va a ser y me parece que es bienvenido a todo lo que tenga que ver con democracia, que exponga sus ideas, que tome las ideas que estaba defendiendo su hijo, si son iguales que las exponga con la vehemencia y con la inteligencia que tiene. Él no es ajeno a la política, él estuvo casado con Diana Turbay, hija de presidente, fue consejero económico en el gobierno del presidente Turbay, si no estoy mal. Estuvo en las negociaciones de paz, no me acuerdo acuerdo de qué año. Entonces, lo que le quiero significar con esto es que no es ajeno a este tema y yo creo que va a ser candidato. Créame que va a ser candidato“, puntualizó ante la referida emisora.

Sobre María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, se ha hablado de la posibilidad de que sea senadora. “A mí me parece interesante. Si ella cree que tiene la vocación, porque esto es una vocación de servicio; si uno lo quiere hacer con mística, hay otros que lo hacen por intereses distintos..., la puerta está abierta. Por supuesto, claro que sí”, dijo la congresista y precandidata presidencial María Fernanda Cabal. “Pero eso tiene que ser una decisión de ellos como familia. El padre, la esposa y la decisión”, aseguró.

En el discurso que Miguel Uribe Londoño dio el día de las exequias de su hijo, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, dijo: “Miguel: hijo, le dejas muchas enseñanzas a los colombianos y al mundo. Yo les pido a todos que sigamos viviendo con las enseñanzas de Miguel y que, al actuar, pensemos siempre: ¿Qué haría Miguel en esta situación?“.

Hace cuatro días, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal aseguró que entre los cuatro precandidatos del Centro Democrático saldrá uno. Y ese no será el aspirante presidencial. En este caso, dicha persona podrá competir con otros aspirantes uribistas, si así lo dispone el expresidente Álvaro Uribe Vélez.