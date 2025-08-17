Suscribirse

Política

Miguel Uribe Londoño a Álvaro Uribe: “Cuente con el legado de mi hijo para lograr este propósito de ganar las elecciones y que salvemos a Colombia”

El senador y precandidato Miguel Uribe Turbay fue sepultado el miércoles 13 de agosto en el Cementerio Central de Bogotá.

Redacción Nación
17 de agosto de 2025, 6:00 p. m.
De izquierda a derecha: Miguel Uribe Londoño y Álvaro Uribe.
De izquierda a derecha: Miguel Uribe Londoño y Álvaro Uribe. | Foto: Pantallazo de video del Centro Democrático y SEMANA, respectivamente.

Los colombianos siguen lamentando el magnicidio del senador y precandidato del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, quien falleció tras luchar por su vida durante más de dos meses en la Fundación Santa Fe, institución médica a la que ingresó el pasado 7 de junio tras haber sido baleado en el parque El Golfito, del barrio Modelia, occidente de Bogotá.

En medio de un conversatorio virtual realizado este domingo 17 de agosto por el Centro Democrático, el padre de Miguel Uribe Turbay, el señor Miguel Uribe Londoño, dijo que “callaron a Miguel, pero no podrán callar la voz de millones de colombianos”.

Durante su intervención, Uribe Londoño señaló que los responsables del crimen intentaron silenciar a su hijo sin darse “cuenta de que, cometiendo ese homicidio, lograron lo contrario: consiguieron que ahora todas sus ideas sean más potentes y estén diseminadas por toda Colombia y el mundo, convirtiendo la causa de Miguel Uribe Turbay en un gran movimiento que conquistó a la gran inmensa mayoría del país”.

Funeral de Miguel Uribe Turbay: Cementerio Central del sepelio del senador.
Funeral de Miguel Uribe Turbay en el Cementerio central. | Foto: HELEN RAMÍREZ-SEMANA

El padre del congresista fue enfático en decir que el Centro Democrático debe ganar las elecciones presidenciales de 2026 con el objetivo de “salvar este país”. En ese sentido, envió un mensaje al expresidente Álvaro Uribe Vélez: “Cuente con el legado de mi hijo para lograr este propósito de ganar las elecciones y con quien resulte favorecido en estas consultas, salvemos a Colombia”.

Lo más leído

1. Inteligencia artificial identificó cuál es el negocio más rápido y rentable para alcanzar la riqueza en poco tiempo
2. Expresidente Álvaro Uribe Vélez hace importante anuncio sobre la elección del candidato del Centro Democrático a la Presidencia
3. Un especialista divulga imágenes mientras le aplica inyecciones en la cabeza al presidente Petro: “Todo tiene siempre un propósito”
Contexto: Expresidente Álvaro Uribe Vélez hace importante anuncio sobre la elección del candidato del Centro Democrático a la Presidencia

Asimismo, sostuvo que Colombia es actualmente un país sin justicia, y como prueba de ello citó la reciente condena contra el expresidente Uribe.

“La más reciente prueba de la politización de la justicia es la actual infamia contra el presidente Álvaro Uribe Vélez, quien, siendo inocente, hoy está sufriendo en carne propia las consecuencias de un juicio totalmente amañado por delitos que no cometió. Repito: no cometió”, resaltó.

Uribe Londoño también cuestionó al Gobierno del presidente Gustavo Petro, al afirmar que “está del lado de los malos”.

De igual forma, dejó claro que lo que se necesita en estos momentos es recuperar a Colombia, para que llegue un gobierno “que vuelva a estar del lado de los buenos y que tenga mano dura con los malos”.

“No tenemos duda de dónde proviene la violencia, no tenemos duda de quién la promueve, no tenemos duda de quién la permite. Tenemos que plantar cara frente a esto y decir, no más”, señaló.

Contexto: Expresidente Álvaro Uribe Vélez señala que desde el Gobierno se enviaron mensajes que instigaron el atentado contra Miguel Uribe Turbay

“Hago un firme llamado”

Miguel Uribe Londoño aprovechó su intervención en el foro del Centro Democrático para hacer un “firme llamado”. Pidió que, frente al crimen de su hijo, se actúe con serenidad, inteligencia y responsabilidad.

Contexto: SEMANA revela un documento que advierte que un fiscal recibió detalles de un atentado contra Miguel Uribe Turbay, 13 días antes del ataque en Bogotá

“Los convoco a que respondamos este hecho cobarde y siniestro, con absoluto civismo y profundo patriotismo para defender nuestra forma de vida, la democracia. No les demos el gusto a los que promueven la violencia, respondamos con acción inteligente y con más democracia. Movilicemos la nación. Este presente no puede ser el mañana. Despertemos de esta pesadilla, pues desde ya tenemos que organizar y movilizar a nuestra nación para alcanzar nuestra paz y tranquilidad. Esa es la mejor manera de honrar a nuestro hijo Miguel: luchar todos juntos para construir un país sin violencia, un país de oportunidades, una Colombia con futuro. Nadie lo va a hacer por nosotros”, concluyó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Karol G reveló video inédito de sus inicios en la música: “Me da nostalgia”

2. Presidente Petro publicó la petición formal de extradición en contra de Carlos Ramón González

3. Se extiende racha en el Manchester United vs. Arsenal: uno no es capaz de ganar desde 2022

4. Nacional lo dejó ir y Jorman Campuzano lo añora de vuelta: les aplicó la ‘ley del ex’

5. Emiro Navarro estuvo a punto de caer de una embarcación; video se viralizó

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Miguel Uribe TurbayCentro Democrático

Noticias Destacadas

De izquierda a derecha: Miguel Uribe Londoño y Álvaro Uribe.

Miguel Uribe Londoño a Álvaro Uribe: “Cuente con el legado de mi hijo para lograr este propósito de ganar las elecciones y que salvemos a Colombia”

Redacción Nación
Álvaro Uribe y Gustavo Petro

Gustavo Petro a Álvaro Uribe: “Deje de sembrar odio, su deber es, como condenado, no sembrar más rupturas de convivencia”

Redacción Semana
Álvaro Uribe y Miguel Uribe Londoño

Expresidente Álvaro Uribe Vélez hace importante anuncio sobre la elección del candidato del Centro Democrático a la Presidencia

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.