Miguel Uribe Londoño a Álvaro Uribe: “Cuente con el legado de mi hijo para lograr este propósito de ganar las elecciones y que salvemos a Colombia”

Los colombianos siguen lamentando el magnicidio del senador y precandidato del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, quien falleció tras luchar por su vida durante más de dos meses en la Fundación Santa Fe, institución médica a la que ingresó el pasado 7 de junio tras haber sido baleado en el parque El Golfito, del barrio Modelia, occidente de Bogotá.

En medio de un conversatorio virtual realizado este domingo 17 de agosto por el Centro Democrático, el padre de Miguel Uribe Turbay, el señor Miguel Uribe Londoño, dijo que “callaron a Miguel, pero no podrán callar la voz de millones de colombianos”.

"Necesitamos recuperar a Colombia con un gobierno que vuelva a estar del lado de los buenos y que tenga mano dura con los malos. Salvemos a Colombia, organicemos con determinación esa causa": Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido Miguel Uribe Turbay. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/tdADICXt8Q — Revista Semana (@RevistaSemana) August 17, 2025

Durante su intervención, Uribe Londoño señaló que los responsables del crimen intentaron silenciar a su hijo sin darse “cuenta de que, cometiendo ese homicidio, lograron lo contrario: consiguieron que ahora todas sus ideas sean más potentes y estén diseminadas por toda Colombia y el mundo, convirtiendo la causa de Miguel Uribe Turbay en un gran movimiento que conquistó a la gran inmensa mayoría del país”.

Funeral de Miguel Uribe Turbay en el Cementerio central. | Foto: HELEN RAMÍREZ-SEMANA

El padre del congresista fue enfático en decir que el Centro Democrático debe ganar las elecciones presidenciales de 2026 con el objetivo de “salvar este país”. En ese sentido, envió un mensaje al expresidente Álvaro Uribe Vélez: “Cuente con el legado de mi hijo para lograr este propósito de ganar las elecciones y con quien resulte favorecido en estas consultas, salvemos a Colombia”.

Asimismo, sostuvo que Colombia es actualmente un país sin justicia, y como prueba de ello citó la reciente condena contra el expresidente Uribe.

“La más reciente prueba de la politización de la justicia es la actual infamia contra el presidente Álvaro Uribe Vélez, quien, siendo inocente, hoy está sufriendo en carne propia las consecuencias de un juicio totalmente amañado por delitos que no cometió. Repito: no cometió”, resaltó.

Uribe Londoño también cuestionó al Gobierno del presidente Gustavo Petro, al afirmar que “está del lado de los malos”.

De igual forma, dejó claro que lo que se necesita en estos momentos es recuperar a Colombia, para que llegue un gobierno “que vuelva a estar del lado de los buenos y que tenga mano dura con los malos”.

“No tenemos duda de dónde proviene la violencia, no tenemos duda de quién la promueve, no tenemos duda de quién la permite. Tenemos que plantar cara frente a esto y decir, no más”, señaló.

“Hago un firme llamado”

Miguel Uribe Londoño aprovechó su intervención en el foro del Centro Democrático para hacer un “firme llamado”. Pidió que, frente al crimen de su hijo, se actúe con serenidad, inteligencia y responsabilidad.