Gustavo Petro vuelve a lanzar críticas a las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay

En la noche de este viernes, 15 de agosto, el presidente Gustavo Petro preside un nuevo Consejo de Ministros en la Casa de Nariño y el que es transmitido por las redes sociales oficiales de la Presidencia.

En medio de sus declaraciones ante su equipo de Gobierno, el mandatario aprovechó para lanzar nuevas críticas a las honras fúnebres del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Tras los actos conmemorativos contra el político de la oposición que se llevaron a cabo desde el pasado lunes 11 de agosto hasta el 15 de agosto, el jefe de Estado criticó su entierro: “Usaron un entierro para agredir a decenas de miles de víctimas que vieron sus seres queridos caer bajo las balas”.

Petro hizo una mención a Mariela Barragán, directora de la Función Pública, quien era esposa del también senador y precandidato presidencial Bernardo Jaramillo Ossa, asesinado en 1990.

“Ustedes sufrieron eso, y volvieron a ser agredidos. Es un tema analizar, no quisiera usar este consejo para eso, pero indudablemente tiene que tener una respuesta, y es que la CIDH nos ordenó pedir perdón como Estado”, dijo el presidente.

Así las cosas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien recientemente condenó el magnicidio de Miguel Uribe Turbay y exigió garantías de seguridad para líderes políticos, le exigió a Petro a pedir perdón como Estado contra los militantes de la Unión Patriótica.

El Presidente @PetroGustavo anunció que la CIDH ordenó al Estado colombiano pedir perdón por el genocidio contra los militantes de la Unión Patriótica.



El mandatario le ordenó a @MinCultura que, durante la Cumbre CELAC-UE en Santa Marta (9 y 10 de noviembre), se realice una… pic.twitter.com/aTPdM4zPcx — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 16, 2025

“A mí me ha tocado pedir perdón a nombre del Estado en las masacres que son de otros gobiernos, y con la complicidad de otros gobiernos. Mal para la hoja. Ahora yo no sé qué tanto ese perdón del Estado en mi boca sea de verdad, porque yo lo siento en el corazón, pero el Estado no, no llegan los congresistas, no llegan las cortes, no llega el Estado”, mencionó.

Por último, Petro hizo una referencia a las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez en medio del sepelio del senador Miguel Uribe Turbay.

“Le dejan a Petro es que pida perdón, pero pareciera que para el Estado es más bien hipócrita, y se demuestra a través del expresidente (Álvaro Uribe Vélez), volviendo a hablar de venganza y de criminalizar la Unión Patriótica. Eso es lo que nos están avisando, si no somos capaces de ganar las elecciones; es una venganza”.