Suscribirse

Política

Petro reveló el delito por el que denunciará a quienes lo han responsabilizado por el atentado a Miguel Uribe Turbay

El jefe de Estado dijo que no se “dejará calumniar” y, en una ceremonia de ascensos de generales de la Policía, dio las primeras puntadas de la denuncia.

Redacción Semana
13 de agosto de 2025, 1:26 a. m.
Miguel Uribe desmiente a Gustavo Petro.
Miguel Uribe Turbay y Gustavo Petro. | Foto: SEMANA

El presidente Gustavo Petro reveló a través de su cuenta de X más detalles de la denuncia que presentará, ante la Corte Suprema de Justicia, en contra de quienes lo han responsabilizado por el atentado contra Miguel Uribe Turbay.

En el trino, el jefe de Estado dio a conocer que las denuncias que interpondrá con su equipo de defensa serán por “calumnia”, al expresar que —por ser funcionario público— tiene la obligación de adelantar acciones penales.

Contexto: “Presentaré las denuncias”: Petro, por señalamientos que lo responsabilizan del atentado contra Miguel Uribe Turbay

“No debo dejarme calumniar, porque es un delito a la vista y tengo obligación como funcionario público de denunciar el delito”, expresó el mandatario.

Así mismo, anotó: “No hay una sola prueba en la investigación que insinúe, siquiera, que el Gobierno es responsable del asesinato del senador Miguel Uribe”.

Lo más leído

1. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
2. Se conoce video en el que lancheros peruanos persiguen a Daniel Quintero tras izar la bandera de Colombia en Santa Rosa
3. Esteban Yepes, el joven que fue asesinado por habitante de calle cuando paseaba su perro en Itagüí

“La manipulación política hecha sobre el senador Miguel Uribe, estando en completa situación de discapacidad, es asqueante, y lo dije. Personas que no tienen respeto sobre la dignidad humana y que están llenas de odio y quieren enceguecer al pueblo”, anotó Petro.

También puso sobre la mesa: “La calumnia es delito y procedo a defender mi propia dignidad y la de mi familia, y la dignidad de mi pueblo”.

Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial, fue baleado el 7 de junio en el barrio Modelia en Bogotá.
Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial, fue baleado el 7 de junio en el barrio Modelia en Bogotá. | Foto: Semana

“Desde aquí hago mi duelo y la reflexión, pero no voy a prestarme para actos de odio cuando el senador Miguel Uribe Turbay necesita, hoy, es paz”, insistió.

En una ceremonia de ascensos de generales de la Policía, que se desarrolló este martes 12 de agosto, Petro dio las primeras puntadas de la denuncia que presentará.

Instalación del Congreso 2025, 20 de julio.
Casa de Nariño | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Dejo con puntos suspensivos, porque sé que no hay una investigación terminada, que sea el odio político lo que ha matado al senador Miguel Uribe Turbay. Y, por tanto, hay un delito contra nosotros andando”, anotó.

También expresó: “Los que afirman que este presidente es responsable, ni la UNP que tenía el cuidado del senador, sino que complementaba, ni la Policía Nacional, son responsables. Los responsables apuntan hacia otro lado y, por tanto, he decidido defenderme”.

Contexto: Se conoce video en el que lancheros peruanos persiguen a Daniel Quintero tras izar la bandera de Colombia en Santa Rosa

“Porque un presidente no debe admitir el delito, delito que además está buscando más crímenes por odio, ahí sí presentaré las denuncias a la Corte porque es lo que se hace en democracia”, concluyó en esa intervención Petro.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fórmula 1: se revela la cláusula que pondría en peligro la continuidad de Lewis Hamilton en Ferrari

2. Edwin Cardona complicó a Nacional en Copa Libertadores: lamento por la ida con São Paulo

3. América de Cali sufre inesperado resultado ante Fluminense en Copa Sudamericana: golpe en el Pascual

4. Juez de la final de la Copa América 2024 esta vez sí vio el VAR: echó decisión atrás y fue aplaudido

5. “Tienen que aprender a respetarnos”: Gustavo Petro lanza fuerte mensaje a Donald Trump por criticar a Bogotá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroMiguel Uribe TurbaydelitoDenuncia

Noticias Destacadas

Miguel Uribe desmiente a Gustavo Petro.

Petro reveló el delito por el que denunciará a quienes lo han responsabilizado por el atentado a Miguel Uribe Turbay

Redacción Semana
El gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, denuncia persecución del Ministerio de Salud e irregularidades en la Supersalud. Dice tener pruebas de posibles actuaciones ilegales.

Desde Cambio Radical le reclaman al presidente Gustavo Petro que ataque a familia del gobernador de Caquetá “no es un hecho aislado”

Redacción Semana
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos y Gustavo Petro, presidente de Colombia

“Bastante errático”: la aguda crítica de Marco Rubio que molestó a Gustavo Petro. El presidente respondió con un trino

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.