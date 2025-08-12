Petro reveló el delito por el que denunciará a quienes lo han responsabilizado por el atentado a Miguel Uribe Turbay

El presidente Gustavo Petro reveló a través de su cuenta de X más detalles de la denuncia que presentará, ante la Corte Suprema de Justicia, en contra de quienes lo han responsabilizado por el atentado contra Miguel Uribe Turbay.

En el trino, el jefe de Estado dio a conocer que las denuncias que interpondrá con su equipo de defensa serán por “calumnia”, al expresar que —por ser funcionario público— tiene la obligación de adelantar acciones penales.

“No debo dejarme calumniar, porque es un delito a la vista y tengo obligación como funcionario público de denunciar el delito”, expresó el mandatario.

Así mismo, anotó: “No hay una sola prueba en la investigación que insinúe, siquiera, que el Gobierno es responsable del asesinato del senador Miguel Uribe”.

“La manipulación política hecha sobre el senador Miguel Uribe, estando en completa situación de discapacidad, es asqueante, y lo dije. Personas que no tienen respeto sobre la dignidad humana y que están llenas de odio y quieren enceguecer al pueblo”, anotó Petro.

También puso sobre la mesa: “La calumnia es delito y procedo a defender mi propia dignidad y la de mi familia, y la dignidad de mi pueblo”.

Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial, fue baleado el 7 de junio en el barrio Modelia en Bogotá. | Foto: Semana

“Desde aquí hago mi duelo y la reflexión, pero no voy a prestarme para actos de odio cuando el senador Miguel Uribe Turbay necesita, hoy, es paz”, insistió.

En una ceremonia de ascensos de generales de la Policía, que se desarrolló este martes 12 de agosto, Petro dio las primeras puntadas de la denuncia que presentará.

Casa de Nariño | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Dejo con puntos suspensivos, porque sé que no hay una investigación terminada, que sea el odio político lo que ha matado al senador Miguel Uribe Turbay. Y, por tanto, hay un delito contra nosotros andando”, anotó.

También expresó: “Los que afirman que este presidente es responsable, ni la UNP que tenía el cuidado del senador, sino que complementaba, ni la Policía Nacional, son responsables. Los responsables apuntan hacia otro lado y, por tanto, he decidido defenderme”.