Se conoce video en el que lancheros peruanos persiguen a Daniel Quintero tras izar la bandera de Colombia en Santa Rosa

La Policía del vecino país quitó la bandera de Colombia que puso el exalcalde de Medellín.

Redacción Mundo
12 de agosto de 2025, 11:56 p. m.
El video fue publicado en las redes sociales
El video fue publicado en redes sociales. | Foto: X/@RogerAderly

Daniel Quintero, precandidato a la Presidencia de Colombia, dio a conocer este martes 12 de agosto, a través de un video publicado en su cuenta de X, que él fue quien izó la bandera de su país en territorio peruano, lo que generó una ola de críticas en redes sociales.

Las imágenes fueron publicadas por el exalcalde de Medellín, quien prometió “luchar” por la soberanía de la isla que tiene en tensión la relación diplomática entre Colombia y Perú.

“De ninguna manera dejaré perder el río Amazonas a manos de Perú. Ya nos robaron demasiado con Panamá y el mar de San Andrés con Nicaragua. Nuestra Colombia se defiende con el alma, y como presidente, si Dios quiere, así lo haré”, dijo Quintero.

“No podemos llorar como niños lo que no pudimos defender como hombres. Orgulloso de mi patria, es mi bandera y la izo aquí, en la isla Santa Rosa, para declararla como lo que es, territorio colombiano. Viva Colombia, Colombia se defiende”, manifestó.

Sin embargo, este martes se conoció un video en el que se puede ver a lancheros peruanos increpar a Daniel Quintero después de ubicar la bandera en el territorio en disputa. En el video se observa a los peruanos criticar al precandidato mientras se alejaba en otra lancha.

href="https://t.co/hgCUxotvU4">pic.twitter.com/hgCUxotvU4

— Eduardo Menoni (@eduardomenoni) August 12, 2025

“Aprendan a perder, hermano, ¿de quién es esa bandera? Pedazos de ignorantes. ¿O quieren que les quitemos Leticia?”, exclamó uno de los lancheros.

Previamente, el Gobierno de Perú protestó ante Colombia por la incursión de un avión militar que sobrevoló la isla Santa Rosa, un pequeño territorio sobre el río Amazonas y que es el centro de una polémica en la frontera entre ambos países.

Los dos países arrastran una antigua controversia acerca de la demarcación de sus fronteras en el área donde ambos estados andinos colindan igualmente con Brasil.

Contexto: Bandera que elevó la tensión entre Perú y Colombia fue puesta por Daniel Quintero

Desde la perspectiva de Lima, tanto los habitantes como las autoridades de Santa Rosa han sido, de forma continua, peruanos.

Los cambios del cauce del río Amazonas hacen más compleja la disputa, pues no deja certeza en la línea fronteriza sobre el caudaloso afluente.

“Quiero denunciar la violación del espacio aéreo peruano”, dijo el primer ministro del Perú, Eduardo Arana, en una conferencia de prensa el viernes en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Dina Boluarte, Gustavo Petro isla Santa Rosa, disputa entre Colombia y Perú
Dina Boluarte y Gustavo Petro, isla Santa Rosa, disputa entre Colombia y Perú. | Foto: SEMANA

Delegaciones diplomáticas de Perú y Colombia tienen prevista una reunión técnica binacional el 11 y 12 de septiembre en Lima para tratar temas fronterizos.

