Se conoce video en el que lancheros peruanos persiguen a Daniel Quintero tras izar la bandera de Colombia en Santa Rosa

Daniel Quintero, precandidato a la Presidencia de Colombia, dio a conocer este martes 12 de agosto, a través de un video publicado en su cuenta de X, que él fue quien izó la bandera de su país en territorio peruano, lo que generó una ola de críticas en redes sociales.

Las imágenes fueron publicadas por el exalcalde de Medellín, quien prometió “luchar” por la soberanía de la isla que tiene en tensión la relación diplomática entre Colombia y Perú.

Nos quitaron Panamá, nos quitaron San Andrés. No voy a permitir que nos quiten el Amazonas. Santa Rosa es Colombia. 🇨🇴 pic.twitter.com/rQnxpTxfdK — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) August 12, 2025

“De ninguna manera dejaré perder el río Amazonas a manos de Perú. Ya nos robaron demasiado con Panamá y el mar de San Andrés con Nicaragua. Nuestra Colombia se defiende con el alma, y como presidente, si Dios quiere, así lo haré”, dijo Quintero.

“No podemos llorar como niños lo que no pudimos defender como hombres. Orgulloso de mi patria, es mi bandera y la izo aquí, en la isla Santa Rosa, para declararla como lo que es, territorio colombiano. Viva Colombia, Colombia se defiende”, manifestó.

Sin embargo, este martes se conoció un video en el que se puede ver a lancheros peruanos increpar a Daniel Quintero después de ubicar la bandera en el territorio en disputa. En el video se observa a los peruanos criticar al precandidato mientras se alejaba en otra lancha.

Muy bien dr, Quintero, pero ¿Si no va permitir que nos quiten el Amazonas, porqué salió HUYENDO y no confronto a los Peruanos, que lo amenazaron con tomar Leticia?

¿La valentía era solo frente a las cámaras?

La defensa de la patria es con la vida!!https://t.co/ux0mA2JQYT pic.twitter.com/mEL4xhB3Lq — Erich Saumeth Cadavid (@erichsaumeth) August 12, 2025

“Aprendan a perder, hermano, ¿de quién es esa bandera? Pedazos de ignorantes. ¿O quieren que les quitemos Leticia?”, exclamó uno de los lancheros.

Previamente, el Gobierno de Perú protestó ante Colombia por la incursión de un avión militar que sobrevoló la isla Santa Rosa, un pequeño territorio sobre el río Amazonas y que es el centro de una polémica en la frontera entre ambos países.

Los dos países arrastran una antigua controversia acerca de la demarcación de sus fronteras en el área donde ambos estados andinos colindan igualmente con Brasil.

Desde la perspectiva de Lima, tanto los habitantes como las autoridades de Santa Rosa han sido, de forma continua, peruanos.

Los cambios del cauce del río Amazonas hacen más compleja la disputa, pues no deja certeza en la línea fronteriza sobre el caudaloso afluente.

“Quiero denunciar la violación del espacio aéreo peruano”, dijo el primer ministro del Perú, Eduardo Arana, en una conferencia de prensa el viernes en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros.

