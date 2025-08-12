Suscribirse

Bandera que elevó la tensión entre Perú y Colombia fue puesta por Daniel Quintero

El exalcalde de Medellín y actual precandidato a la Presidencia confirmó en sus redes sociales que él mismo izó la bandera en la isla de Santa Rosa.

Juan Felipe Useche Chacón

Juan Felipe Useche Chacón

Periodista Semana

12 de agosto de 2025, 3:32 p. m.
Daniel Quintero fue quien colocó la bandera de Perú
Daniel Quintero fue quien puso la bandera de Colombia. | Foto: Captura de pantalla de X / @QuinteroCalle

A través de su cuenta de X, Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y actual precandidato presidencial, compartió un video en el cual se observa que fue él quien izó la bandera colombiana en la isla de Santa Rosa, territorio en el Amazonas que el gobierno de Gustavo Petro le reclama al gobierno de Perú como propio.

En el video se ve a Quintero llegando en una lancha junto a varias personas, para luego izar la bandera de Colombia en la isla, en medio de declaraciones del precandidato.

“De ninguna manera dejaré perder el río Amazonas a manos de Perú. Ya nos robaron demasiado con Panamá y el mar de San Andrés con Nicaragua. Nuestra Colombia se defiende con el alma y como presidente, si Dios quiere, así lo haré”, dice el exalcalde de Medellín en el video compartido en su cuenta personal de X.

Daniel Quintero afirmó que era una defensa a la soberanía colombiana.
Daniel Quintero afirmó que era una defensa a la soberanía colombiana. | Foto: Captura de pantalla de X / @QuinteroCalle

Posteriormente, se ve al precandidato poner la bandera en el vídeo mientras sigue con su discurso. “No podemos llorar como niños lo que no pudimos defender como hombres. Orgulloso de mi patria, es mi bandera y la hizo aquí, en la Isla Santa Rosa, para declararla como lo que es territorio colombiano. Viva Colombia, Colombia se defiende”, dice Daniel Quintero.

Según se ha conocido, la bandera, de aproximadamente tres metros de altura, fue izada justo en el punto donde termina la isla Chinería, lo que generó sorpresa e indignación entre los pobladores peruanos de la zona, quienes de inmediato contactaron a las autoridades para hacer presencia en la zona.

Contexto: SEMANA recorrió Santa Rosa, el territorio no adjudicado en el Amazonas que Gustavo Petro le reclama al Perú. Esto encontró

A los pocos minutos, las autoridades peruanas pertenecientes a la Marina de Guerra del Perú y de la Policía Nacional (PNP) hicieron el retiro de la bandera de Colombia, manteniendo el respeto por el símbolo patrio.

Pero la polémica no terminó ahí, ya que como reportaron medios locales de Perú, el exalcalde de Santa Rosa, Iván Yovera, señaló que el hecho fue reportado de inmediato a las autoridades locales y a representantes del Ejército, calificándolo como una “provocación”.

La colocación de la bandera desató todo tipo de tensiones.
La colocación de la bandera desató todo tipo de tensiones. | Foto: Tomado de @peru21noticias

De igual manera, el alcalde de la provincia de Mariscal Ramón Castilla, Julio Kahn, también calificó el hecho como una “provocación” y manifestó su preocupación hacia la población local por el acto de la colocación de la bandera colombiana en la isla,

“Con este tipo de actitudes provocativas está demostrando que realmente está, cada día que pasa, yéndose a más, lo cual causa preocupación en la población”, manifestó en declaraciones al medio local RPP.

Contexto: Habla el alcalde de Santa Rosa, la isla que el Gobierno Petro le reclama a Perú: “El señor presidente está equivocado”

En otro vídeo dado a conocer en redes sociales, se vio cuando ciudadanos locales a bordo de otra lancha increparon a la embarcación tripulada por Quintero y sus compañeros, que cuando empezaron a recibir reclamos por la colocación de la bandera, se retiraron de la zona sin responder nada a los locales que los increparon.

Entre los acompañantes del barco, donde estaba Daniel Quintero, también estaba su ex secretario privado, Juan David Duque, quien también compartió un video en redes sociales en la expedición en la Isla de Santa Rosa, asegurando que Daniel Quintero era el único candidato que defiende la soberanía nacional, además de defender al presidente Gustavo Petro por su posición frente a la crisis con Perú.

